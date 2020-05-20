





Gana basınından Gyasi iddiası… Bulgar ekibi CSKA Sofya'da forma giyen Ganalı starın 5 Haziran'da takımıyla olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeni sezon için Beşiktaş'a gideceği konuşulmaya başlandı. Gana medyası Beşiktaşlı bir yöneticinin "Edwin Gyasi ile gerçekten ilgileniyoruz ve onunla bu yaz sözleşmeyi imzalamak istiyoruz. O çok iyi bir oyuncu ve her kulüp onu mutlaka ister" sözlerine yer verdi.