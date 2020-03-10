Trabzon Divan Başkanı Ali Sürmen dün sert konuştu. Açıklama: "Zekeriya Alp'e soruyoruz. Bunca yıldır sizi eleştiren yönetici ve teknik direktörlerden hangilerine cevap verdiniz. Hangilerini mahkemeye vermekle tehdit ettiniz. Mahkemeye vermekle tehdit etmek husumetin doğduğunu göstermektedir.
GEL BU DEFA ALET OLMA!
Bizim geçmiş deneyimlerimizden öğrendiğimiz en büyük gerçek şampiyonluğa gittiğimiz her defansında gizli yerlerde bize pusu kurulduğudur... Gel bu defa alet olma istifa et.
TUZAKLARI ÇOK İYİ BİLİYORUZ
Bu sefer çıktığımız bu yoldaki tuzakları çok iyi biliyoruz. Sen taşlı engebeli bu yolda bizim için ufak bir çakıl taşısın. Camiamızın ayağına taş değdirmemeye yemin ettik.
BU POZİSYON ÇOK KONUŞULDU
Trabzonspor G.Antep'te 90+2. dakikada Nwakaeme ile gol buldu. Ancak bu gol Abdülkadir Ömür'ün faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi.
YERELDE İSYAN VAR
Yerel gazetelerden Günebakış, Taka, Kuzey Ekspres ve Son Nokta, hakem hatalarına tepki olarak, "Operasyon çekiyorlar" başlığını attı.
Trabzon yerel medyası, 'Operasyon çekiliyor' ortak manşetiyle çıktı... Gazeteler, Merkez Hakem Kurulu ve Halis Özkahya'yı hedef aldı. "Bunun adı tiyatrodur!" ifadeleri kullanıldı.
Trabzon Halis Özkahya yönetimindeki son 6 maçta galibiyet yaşayamadı. Özkahya'nın G.Antep-Trabzon maçındaki kararları çok tartışıldı.
FIRTINA'DAN KURAL HATASI İTİRAZI
Trabzonspor 1-1 sona eren Gaziantep maçı sonrası "kural hatası" itirazında bulundu. Trabzonspor maçın hakeminin 5 dakika uzatma vermesine rağmen oyununun 5 dakika oynanmadığı gerekçesiyle bunun da futbol kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle Futbol Federasyonu'na maçın tekrarlanması için başvuru yaptı.
AHLAK DERSİ VEREMEZ
Trabzonspor yöneticisi Yusuf Hayırlıoğlu, "Bize sözüm ona ahlak ve etik dersi vermeye çalışan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği Başkanı Abdurrahman Arıcı önce kendine baksın!" dedi.
KIZI HALEN GÖREVDE!
Hayırlıoğlu, "Şu anda halen TFF'de resmi görevli olan kızının futbol ailesine galiz küfürler etmesine göz yuman bir adam (!) bize ahlak ve etik dersi veremez!" diye konuştu.
FORMA OLAY OLMUŞTU
Abdurrahman Arıcı'nın Fenerbahçe formalı görüntüsü sosyal medyada çok konuşulmuştu.
GEL BU DEFA ALET OLMA!
Bizim geçmiş deneyimlerimizden öğrendiğimiz en büyük gerçek şampiyonluğa gittiğimiz her defansında gizli yerlerde bize pusu kurulduğudur... Gel bu defa alet olma istifa et.
TUZAKLARI ÇOK İYİ BİLİYORUZ
Bu sefer çıktığımız bu yoldaki tuzakları çok iyi biliyoruz. Sen taşlı engebeli bu yolda bizim için ufak bir çakıl taşısın. Camiamızın ayağına taş değdirmemeye yemin ettik.
BU POZİSYON ÇOK KONUŞULDU
Trabzonspor G.Antep'te 90+2. dakikada Nwakaeme ile gol buldu. Ancak bu gol Abdülkadir Ömür'ün faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi.
YERELDE İSYAN VAR
Yerel gazetelerden Günebakış, Taka, Kuzey Ekspres ve Son Nokta, hakem hatalarına tepki olarak, "Operasyon çekiyorlar" başlığını attı.
Trabzon yerel medyası, 'Operasyon çekiliyor' ortak manşetiyle çıktı... Gazeteler, Merkez Hakem Kurulu ve Halis Özkahya'yı hedef aldı. "Bunun adı tiyatrodur!" ifadeleri kullanıldı.
Trabzon Halis Özkahya yönetimindeki son 6 maçta galibiyet yaşayamadı. Özkahya'nın G.Antep-Trabzon maçındaki kararları çok tartışıldı.
FIRTINA'DAN KURAL HATASI İTİRAZI
Trabzonspor 1-1 sona eren Gaziantep maçı sonrası "kural hatası" itirazında bulundu. Trabzonspor maçın hakeminin 5 dakika uzatma vermesine rağmen oyununun 5 dakika oynanmadığı gerekçesiyle bunun da futbol kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle Futbol Federasyonu'na maçın tekrarlanması için başvuru yaptı.
AHLAK DERSİ VEREMEZ
Trabzonspor yöneticisi Yusuf Hayırlıoğlu, "Bize sözüm ona ahlak ve etik dersi vermeye çalışan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği Başkanı Abdurrahman Arıcı önce kendine baksın!" dedi.
KIZI HALEN GÖREVDE!
Hayırlıoğlu, "Şu anda halen TFF'de resmi görevli olan kızının futbol ailesine galiz küfürler etmesine göz yuman bir adam (!) bize ahlak ve etik dersi veremez!" diye konuştu.
FORMA OLAY OLMUŞTU
Abdurrahman Arıcı'nın Fenerbahçe formalı görüntüsü sosyal medyada çok konuşulmuştu.
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