Trabzon cephesi hakem Halis Özkahya ve maçın VAR hakemlerine büyük öfke kustu. Gaziantep maçının uzatma dakikalarında Nwakaeme'nin golü Abdülkadir Ömür faul yaptı gerekçesiyle iptal edilmişti. Bu iptal kararı sonrası Trabzonspor Yönetimi, MHK'yı hedef almıştı.
TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ
Sosyal medyadaki Trabzon taraftarları da tepkilerini dile getirdiler. Bordo- Mavili taraftarlar, "Bize açıkça operasyon yapıldı. Hakkımız gasp edildi. Şampiyonluğumuz engelleniyor" dedi.
TOPA ÖNCE BEN DOKUNDUM
Gaziantep maçı sonrası takım arkadaşlarının pozisyonu sorduğu Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür, "Topa önce ben vurdum" diye yanıt verdi. Ömür, iptal kararına sinirlendi.
Halis Özkahya Abdülkadir Ömür'ün topu faulle aldığı gerekçesiyle Trabzon'un 90+2'deki golünü iptal etti.
GOL İPTALİ YANLIŞ BİR DE PENALTI VAR - ERMAN TOROĞLU
Trabzon'a net bir şekilde operasyon yapılıyor. İkisi de topa müdahale ediyorlar. Biri ederken diğeri etmese tamam diyeceğim. Topa müdahale ediyor Abdülkadir Ömür, diğeri de onun tabanına vuruyor. Bunu hangi hakem görecek. Bu balta mı görecek! Futbol oynamadığından bu pozisyonu göremez. Sayılmayan golden önce faul filan yok. Trabzonspor'u hakem ve VAR organize bir şekilde badem yaptılar. Ayrıca maç içerisinde Nwakaeme'ye de yapılan net penaltı. Onu da vermediler.
NWAKAEME'NİN GOLÜNDE FAUL YOK - BÜNYAMİN GEZER
Diarra, Abdülkadir Ömür ile girdiği pozisyonda geç kaldı. Abdülkadir topu çalmış. Abdülkadir topa dokunduktan sonra tabi ki ayağı düşecek bundan doğal ne var. Abdülkadir topa vurduktan sonra senin ayağında yukarı kalkarken tabi ki çarpışma olacak. Sen buna kanıt mı arıyorsun. Ne kanıtı kardeşim? Böyle kanıt mı olur, VAR devreye böyle mi girer? Biz bazı şeyleri gerçekten oturtturamıyoruz. Abdülkadir'in ilk hareketi tehlikeli olsa diyeceğim ki tehlikeli giremezsin kardeşim. Tabanla girdiğin pozisyonu rakibe göstereceksin, cephende olması lazım. O da "Yok" dedi.
BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ!
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Gaziantep maçının hakemi Halis Özkahya'yı eleştiren Ağaoğlu, "Verdiği karardaki kararsızlığı yetersizliğini gösteriyor. TFF neden hakem yetiştiremiyor!" diye konuştu.
TARAFTARA MESAJ
Taraftara da seslenen Ağaoğlu, "O sene bu sene! Biz şampiyon olacağız. Mücadele şimdi başlıyor" dedi.
TRABZON'DAN ALP'E YANIT
Trabzonspor'un Gaziantep maçı sonrası MHK'yi eleştirdiği açıklamaya MHK Başkanı Zekeriya Alp dün cevap verdi. Alp'in açıklamalarına Trabzonspor da kayıtsız kalmadı. "Zekeriya Alp'in sergilediği tutumu anlayamadık! Biz 'yangın var' diyoruz o da çıkıp 'ateşi ben yakmadım' diye bağırıyor" denildi.
YEREL BASININ HEDEFİNDEYDİ
Trabzon medyası Gaziantepspor maçında verdiği kararlarla eleştirilen Halis Özkahya'yı birbirinden sert manşetlerle eleştirdi.
TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ
Sosyal medyadaki Trabzon taraftarları da tepkilerini dile getirdiler. Bordo- Mavili taraftarlar, "Bize açıkça operasyon yapıldı. Hakkımız gasp edildi. Şampiyonluğumuz engelleniyor" dedi.
TOPA ÖNCE BEN DOKUNDUM
Gaziantep maçı sonrası takım arkadaşlarının pozisyonu sorduğu Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür, "Topa önce ben vurdum" diye yanıt verdi. Ömür, iptal kararına sinirlendi.
Halis Özkahya Abdülkadir Ömür'ün topu faulle aldığı gerekçesiyle Trabzon'un 90+2'deki golünü iptal etti.
GOL İPTALİ YANLIŞ BİR DE PENALTI VAR - ERMAN TOROĞLU
Trabzon'a net bir şekilde operasyon yapılıyor. İkisi de topa müdahale ediyorlar. Biri ederken diğeri etmese tamam diyeceğim. Topa müdahale ediyor Abdülkadir Ömür, diğeri de onun tabanına vuruyor. Bunu hangi hakem görecek. Bu balta mı görecek! Futbol oynamadığından bu pozisyonu göremez. Sayılmayan golden önce faul filan yok. Trabzonspor'u hakem ve VAR organize bir şekilde badem yaptılar. Ayrıca maç içerisinde Nwakaeme'ye de yapılan net penaltı. Onu da vermediler.
NWAKAEME'NİN GOLÜNDE FAUL YOK - BÜNYAMİN GEZER
Diarra, Abdülkadir Ömür ile girdiği pozisyonda geç kaldı. Abdülkadir topu çalmış. Abdülkadir topa dokunduktan sonra tabi ki ayağı düşecek bundan doğal ne var. Abdülkadir topa vurduktan sonra senin ayağında yukarı kalkarken tabi ki çarpışma olacak. Sen buna kanıt mı arıyorsun. Ne kanıtı kardeşim? Böyle kanıt mı olur, VAR devreye böyle mi girer? Biz bazı şeyleri gerçekten oturtturamıyoruz. Abdülkadir'in ilk hareketi tehlikeli olsa diyeceğim ki tehlikeli giremezsin kardeşim. Tabanla girdiğin pozisyonu rakibe göstereceksin, cephende olması lazım. O da "Yok" dedi.
BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ!
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Gaziantep maçının hakemi Halis Özkahya'yı eleştiren Ağaoğlu, "Verdiği karardaki kararsızlığı yetersizliğini gösteriyor. TFF neden hakem yetiştiremiyor!" diye konuştu.
TARAFTARA MESAJ
Taraftara da seslenen Ağaoğlu, "O sene bu sene! Biz şampiyon olacağız. Mücadele şimdi başlıyor" dedi.
TRABZON'DAN ALP'E YANIT
Trabzonspor'un Gaziantep maçı sonrası MHK'yi eleştirdiği açıklamaya MHK Başkanı Zekeriya Alp dün cevap verdi. Alp'in açıklamalarına Trabzonspor da kayıtsız kalmadı. "Zekeriya Alp'in sergilediği tutumu anlayamadık! Biz 'yangın var' diyoruz o da çıkıp 'ateşi ben yakmadım' diye bağırıyor" denildi.
YEREL BASININ HEDEFİNDEYDİ
Trabzon medyası Gaziantepspor maçında verdiği kararlarla eleştirilen Halis Özkahya'yı birbirinden sert manşetlerle eleştirdi.
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