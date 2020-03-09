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    • 09.03.2020 15:52
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    Son dakika: Trabzonspor'dan TFF'ye kural hatası başvurusu

    Son dakika haberi... Trabzonspor'dan Gaziantep FK maçı ile ilgili TFF'ye kural hatası başvurusu geldi. Bordo - mavililer Gaziantep FK maçıyla ilgili resmi başvuruyu yaptı.

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