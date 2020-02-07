enerbahçe'nin

en formda takımlarından biri olmasına rağmencan sıkan bir istatistiği var., girilen net pozisyonları gole çevirmekte sıkıntı yaşıyor., takımının bu problemin üstesinden gelmeye çalışıyor.bu sezongirdiğinet gol pozisyonlarınıgole çevirmeyüzdesikaldı.bu düşükoranla ligin son sırasındayer aldı.iseilehemen üstünde yeraldılar.aynı zamandaşutu en çokdirekten dönentakımı da oldu.