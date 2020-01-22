Belhanda için ciddi teklif yok

Galatasaray'da yönetimin göndermeye çalıştığı Belhanda için henüz ciddi bir teklif gelmediği öğrenildi. Faslı futbolcunun menajeriyle birlikte teklif gelince bunları inceleyeceği gelen bilgiler arasında.
Galatasaray'da yönetimin göndermeye çalıştığı Belhanda için henüz ciddi bir teklif gelmediği öğrenildi. Faslı futbolcunun menajeriyle birlikte teklif gelince bunları inceleyeceği gelen bilgiler arasında.
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