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için ciddi teklif yok

'da yönetimin göndermeye çalıştığı için henüz ciddi bir teklif gelmediği öğrenildi. futbolcunun menajeriyle birlikte teklif gelince bunları inceleyeceği gelen bilgiler arasında.

Belhanda için ciddi teklif yok
Galatasaray'da yönetimin göndermeye çalıştığı için henüz ciddi bir teklif gelmediği öğrenildi. futbolcunun menajeriyle birlikte teklif gelince bunları inceleyeceği gelen bilgiler arasında.

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