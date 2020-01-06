Rodriguez heyecanı! İsviçreli sol bekten Fener’e her an müjdeli haber gelebilir

Fenerbahçe'nin transferde birinci önceliği olan sol bek mevkisi için en çok yoğunlaşılan isim olan Milan'ın İsviçreli oyncusu Ricardo Rodriguez için dün önemli bir gelişme yaşandı. Milan'ın, bugün sahasında konuk edeceği Sampdoria maçı kadrosuna Rodriguez alınmadı.
HER AN AÇIKLAMA GELEBİLİR
Yaşanan bu gelişme transferin her an sonuçlanabileceği şeklinde yorumlandı. Ricardo Rodriguez transferinde tek engelin ise Hollanda temsilcisi PSV'nin bu oyuncuyu istiyor olması.
FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ PSV
FFP nedeniyle F.Bahçe, kiralama ücreti ödemeye yanaşmazken, PSV'nin de düşük bir bonservis ücreti teklif ettiği öğrenildi. Rodriguez'in menajeri ise Fener'le anlaşmış durumda.
BİRKAÇ GÜN İÇİNDE BELLİ OLACAK
Fenerbahçe Rodriguez'i birkaç gün içinde bitirmeyi hedefliyor. Eğer bir aksilik çıkması durumunda Fenerbahçe geç kalmamak için vakit kaybetmeden diğer seçekleri gündemine alacak.
27 yaşında ve 1.82 boyunda olan Ricardo Rodriguez, 71 kez İsviçre Milli Takım forması giydi. Rodriguez Şili asıllı bir oyuncu...
HER AN AÇIKLAMA GELEBİLİR
Yaşanan bu gelişme transferin her an sonuçlanabileceği şeklinde yorumlandı. Ricardo Rodriguez transferinde tek engelin ise Hollanda temsilcisi PSV'nin bu oyuncuyu istiyor olması.
FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ PSV
FFP nedeniyle F.Bahçe, kiralama ücreti ödemeye yanaşmazken, PSV'nin de düşük bir bonservis ücreti teklif ettiği öğrenildi. Rodriguez'in menajeri ise Fener'le anlaşmış durumda.
BİRKAÇ GÜN İÇİNDE BELLİ OLACAK
Fenerbahçe Rodriguez'i birkaç gün içinde bitirmeyi hedefliyor. Eğer bir aksilik çıkması durumunda Fenerbahçe geç kalmamak için vakit kaybetmeden diğer seçekleri gündemine alacak.
27 yaşında ve 1.82 boyunda olan Ricardo Rodriguez, 71 kez İsviçre Milli Takım forması giydi. Rodriguez Şili asıllı bir oyuncu...
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