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  • 23.12.2019 19:03
  • Son Güncelleme: 23.12.2019 19:11

- | İlk 11'ler belli oldu

'in 16. haftasının kapanış gününde deplasmanda 'un konuğu oluyor. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma öncesi Trabonspor'un ilk 11'i belli oldu.

Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu

'in 16. haftasının kapanış gününde deplasmanda 'un konuğu oluyor.

Konyaspor'un sahasında Trabzonspor'u ağırlayacağı mücadele saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Zorlu mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. VAR odasında ise görev yapacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER
KONYASPOR: Serkan, Skubic, Selim, Ali Turan, Alper, Volkan, Jonsson, Ömer Ali, Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Mikel, Sosa, Abdulkadir Parmak, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth

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