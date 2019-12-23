Süper Lig'in 16. haftasının kapanış gününde Trabzonspor deplasmanda Konyaspor'un konuğu oluyor.

Konyaspor'un sahasında Trabzonspor'u ağırlayacağı mücadele saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Zorlu mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. VAR odasında ise Özgür Yankaya görev yapacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

KONYASPOR: Serkan, Skubic, Selim, Ali Turan, Alper, Volkan, Jonsson, Ömer Ali, Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Mikel, Sosa, Abdulkadir Parmak, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth