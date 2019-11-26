Son haftaların başarılı ismi Ömer Bayram, Brugge maçı öncesi iddialı konuştu... Milli futbolcu, "Taraftarlarımızın desteğiyle 3 puanı alıp, Avrupa Ligi'ne devam etmek istiyoruz. Sahada savaş vereceğiz, ayak basmadık yer bırakmayacağız. Hocam bana nerede görev verirse elimden gelenin en iyisini yaparım" ifadesini kullandı.



ASLA PES ETMEDİM

Ömer sezon başında hakkında 'gidiyor' yorumları yapıldığını belirterek, "Ancak hiçbir zaman pes etmedim. Hocam da bana güvendi" diye konuştu.





