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: Sahada savaş vereceğiz

, Brugge maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Bayram, "Taraftarlarımızın desteğiyle 3 puanı alıp, 'ne devam etmek istiyoruz. Sahada savaş vereceğiz, ayak basmadık yer bırakmayacağız" dedi.

Sahada savaş vereceğiz
Son haftaların başarılı ismi Ömer Bayram, Brugge maçı öncesi iddialı konuştu... Milli futbolcu, "Taraftarlarımızın desteğiyle 3 puanı alıp, Avrupa Ligi'ne devam etmek istiyoruz. Sahada savaş vereceğiz, ayak basmadık yer bırakmayacağız. Hocam bana nerede görev verirse elimden gelenin en iyisini yaparım" ifadesini kullandı.

ASLA PES ETMEDİM
Ömer sezon başında hakkında 'gidiyor' yorumları yapıldığını belirterek, "Ancak hiçbir zaman pes etmedim. Hocam da bana güvendi" diye konuştu.


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