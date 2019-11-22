Beşiktaşlı yöneticilerden Emre Kocadağ sezon sonu kiralık sözleşmesi sona erecek olan Karius'la ilgili açıklamalarda bulundu. Kocadağ, Karius'un bu sezon çok iyi performans gösterdiğini söyleyerek, "Onunla alakalı gerekli girişimleri yapacağız. Kendisi değerli bir oyuncu ve kariyeri belli. Şartlar uygun olursa onun kalmasını istiyoruz" dedi.
- Spor
- 22.11.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.