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'tan hamlesi! ile görüşecekler

lı yöneticilerden sezon sonu kiralık sözleşmesi sona erecek olan 'la ilgili açıklamalarda bulundu. Kocadağ, Karius için ’la görüşeceklerini ifade etti.

Karius hamlesi
Beşiktaşlı yöneticilerden Emre Kocadağ sezon sonu kiralık sözleşmesi sona erecek olan Karius'la ilgili açıklamalarda bulundu. Kocadağ, Karius'un bu sezon çok iyi performans gösterdiğini söyleyerek, "Onunla alakalı gerekli girişimleri yapacağız. Kendisi değerli bir oyuncu ve kariyeri belli. Şartlar uygun olursa onun kalmasını istiyoruz" dedi.

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