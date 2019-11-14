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Rami’nin ’de

'de sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan , gözünü ilk 11'e dikti. stoper, ilk 11'de yer alabilmek için Serdar ve Zanka ile kıran kırana bir forma savaşının içine girecek.

Rami’nin gözü ilk 11’de
Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan , gözünü ilk 11'e dikti. stoper, ilk 11'de yer alabilmek için Serdar ve Zanka ile kıran kırana bir forma savaşının içine girecek.

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