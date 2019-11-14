Rami’nin gözü ilk 11’de

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Adil Rami, gözünü ilk 11'e dikti. Fransız stoper, ilk 11'de yer alabilmek için Serdar ve Zanka ile kıran kırana bir forma savaşının içine girecek.
Fenerbahçe'desakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Adil Rami, gözünü ilk 11'e dikti. Fransız stoper, ilk 11'de yer alabilmek için Serdar ve Zanka ile kıran kırana bir forma savaşının içine girecek.
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