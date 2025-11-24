TAKVİM yazdı X güncellemesi kanıtladı! Kemalist, Ekremci ve FETÖ'cüler organize hareket ediyor: Firari Cemil Çiçek için seferber oldular
TAKVİM'in foyasını belgelerle ortaya çıkardığı FETÖ'cü Cemil Çiçek Hollanda'ya firar etti. X'in şeffaflık güncellemesi sonrası Çiçek'in yeni açtığı hesabın konumu da Hollanda çıktı. Yüzlerce kez Bylock kullanan, "Yapının içinde bulundum" diyerek FETÖ ile bağını kabul eden Çiçek için CHP-İBB trolleri, Kemalist hesaplar ve FETÖ ajanlarıyla organize oldu. Firari FETÖ'cü'ye Halk TV yazarı Ayşenur Arslan ve "darbe" anketi yapan İmamoğlu'nun akademideki trollerinden Emrah Gülsunar'ın destek verdiği görüldü.
Sosyal medya platformu X'in yeni şeffaflık güncellemesi, Türkiye aleyhinde örgütlü çalışan sahte hesaplar ve organize troll ağının maskesini düşürdü.
"Atatürkçü" kimliğiyle gizlenen FETÖ bağlantılı profillerden, ABD ve Avrupa'dan yönetilen propaganda ağlarına kadar birçok hesabın gerçek konumu ve hesap detayları deşifre oldu.
Dahası organize bir şekilde CHP ve Ekrem İmamoğlu propagandası yapan hesapların FETÖ bağlantıları ortaya çıktı.
YILLADIR ATATÜRKÇÜLERİ VE CHP'Yİ SÖĞÜŞLEYEN FETÖ'CÜ
Son zamanlarda kamuoyu ve sosyal medyayı zehirleyen sistematik dezenformasyonlarda başı çeken CHP üyesi FETÖ'cü Cemil Çiçek bu duruma en somut örneklerden biri.
TAKVİM'in belgelerle foyasını ortaya çıkardığı Çiçek, bizzat "Yapının içerisinde bulundum" diyerek FETÖ'cü olduğunu itiraf edip etkin pişmanlıktan yararlandı.
Örgütün mahrem üyeleriyle tam 800 kez Bylock'tan görüştüğü saptanan Çiçek için mahkeme kararında "Tereddüte mahal vermeyecek şekilde FETÖ'cü" tanımlaması yapıldı.
KOD ADI BİLE VAR: "ULVİ" VE "CAHİT"
Örgüt içinde "Ulvi" ve "Cahit" kod adlarını kullandığı belirlenen Çiçek, etkin pişmanlık itirafında "Bana Ulvi ismiyle hitap edildiği doğrudur" beyanında bulundu. Bylcok'ta da "ulvikemal" mahlasıyla işlemler yaptığı görüldü.
İTİRAF: CEMİL ÇİÇEK FETÖ EVLERİNDE POLİSLİK SINAVINA HAZIRLANDI
Aynı dosyada yargılanan FETÖ'cü mahremlerin Cemil Çiçek için "FETÖ evlerine gelerek askeri liseler ve polislik sınavlarına hazırlanıyordu" itirafı dikkat çekti.
Kemalist, Ekremci ve FETÖ'cüler organize hareket ediyor
TAKVİM YAZDI X'İN GÜNCELLEMESİ KANITLADI: FETÖ'CÜ ÇİÇEK HOLLANDA'YA FİRAR ETTİ
FETÖ ile bağı belgelerle kanıtlanan Cemil Çiçek Hollanda'ya firar etti. X'in şeffaflık güncellemesi sonrası Çiçek'in yeni açtığı hesabın konumu da Hollanda çıktı.
ÇİÇEK'E DESTEK FONDAŞ HALK TV VE İMAMOĞLU'NUN "AKADEMİSYEN" TROLLERİNDEN GELDİ
Çiçek yeni hesabı için "takip" çağrısı yaptı. Çiçek'in bu çağrısına İBB iddianamesinde fonlanan Halk TV'nin yazarı Ayşenur Arslan, sosyal medyada "darbe" anketi yapan İmamoğlu'nun akademideki trollerinden Emrah Gülsunar ve Salih Gergerlioğlu gibi bilindik isimlerin destek verdiği görüldü.
KEMALİSTLER, FETÖ'CÜLER, EKREMCİLER ORGANİZE HAREKET ETTİ
Bazı Kemalist profillerin Hollanda'ya firar eden Çiçek için "Atatürkçü olduğu için zulme uğruyor" şeklinde akla ziyan yorumlar yaptı. Çiçek'e kendi tabanı olan FETÖ tabanının da destek geldi.
Bu durum FETÖ, Kemalistler, CHP ve Ekrem İmamoğlu'nun fonladığı trollerin nasıl bir işbirliği içerisinde olduğunu gözler önüne serdi.