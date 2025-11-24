PODCAST CANLI YAYIN

TAKVİM yazdı X güncellemesi kanıtladı! Kemalist, Ekremci ve FETÖ'cüler organize hareket ediyor: Firari Cemil Çiçek için seferber oldular

TAKVİM'in foyasını belgelerle ortaya çıkardığı FETÖ'cü Cemil Çiçek Hollanda'ya firar etti. X'in şeffaflık güncellemesi sonrası Çiçek'in yeni açtığı hesabın konumu da Hollanda çıktı. Yüzlerce kez Bylock kullanan, "Yapının içinde bulundum" diyerek FETÖ ile bağını kabul eden Çiçek için CHP-İBB trolleri, Kemalist hesaplar ve FETÖ ajanlarıyla organize oldu. Firari FETÖ'cü'ye Halk TV yazarı Ayşenur Arslan ve "darbe" anketi yapan İmamoğlu'nun akademideki trollerinden Emrah Gülsunar'ın destek verdiği görüldü.

Sosyal medya platformu X'in yeni şeffaflık güncellemesi, Türkiye aleyhinde örgütlü çalışan sahte hesaplar ve organize troll ağının maskesini düşürdü.

Kemalist, Ekremci ve FETÖ'cüler organize hareket ediyor



"Atatürkçü" kimliğiyle gizlenen FETÖ bağlantılı profillerden, ABD ve Avrupa'dan yönetilen propaganda ağlarına kadar birçok hesabın gerçek konumu ve hesap detayları deşifre oldu.

Xin güncellemesi Türkiye düşmanlarının konumlarını ele verdi! Dünyanın dört bir yanındalarXin güncellemesi Türkiye düşmanlarının konumlarını ele verdi! Dünyanın dört bir yanındalar

Dahası organize bir şekilde CHP ve Ekrem İmamoğlu propagandası yapan hesapların FETÖ bağlantıları ortaya çıktı.



YILLADIR ATATÜRKÇÜLERİ VE CHP'Yİ SÖĞÜŞLEYEN FETÖ'CÜ

Son zamanlarda kamuoyu ve sosyal medyayı zehirleyen sistematik dezenformasyonlarda başı çeken CHP üyesi FETÖ'cü Cemil Çiçek bu duruma en somut örneklerden biri.



TAKVİM'in belgelerle foyasını ortaya çıkardığı Çiçek, bizzat "Yapının içerisinde bulundum" diyerek FETÖ'cü olduğunu itiraf edip etkin pişmanlıktan yararlandı.

Firari Cemil Çiçek'in Bylock kayıtlarıFirari Cemil Çiçek'in Bylock kayıtları

Örgütün mahrem üyeleriyle tam 800 kez Bylock'tan görüştüğü saptanan Çiçek için mahkeme kararında "Tereddüte mahal vermeyecek şekilde FETÖ'cü" tanımlaması yapıldı.

Cemil Çiçek'in FETÖ içerisinde ʺUlviʺ ve ʺCahitʺ kod adlarını kullandığı ortaya çıktıCemil Çiçek'in FETÖ içerisinde ʺUlviʺ ve ʺCahitʺ kod adlarını kullandığı ortaya çıktı
KOD ADI BİLE VAR: "ULVİ" VE "CAHİT"

Örgüt içinde "Ulvi" ve "Cahit" kod adlarını kullandığı belirlenen Çiçek, etkin pişmanlık itirafında "Bana Ulvi ismiyle hitap edildiği doğrudur" beyanında bulundu. Bylcok'ta da "ulvikemal" mahlasıyla işlemler yaptığı görüldü.

Cemil Çiçek FETÖ evlerinde askeri liseler ve polislik sınavlarına hazırlandıCemil Çiçek FETÖ evlerinde askeri liseler ve polislik sınavlarına hazırlandı

İTİRAF: CEMİL ÇİÇEK FETÖ EVLERİNDE POLİSLİK SINAVINA HAZIRLANDI

Aynı dosyada yargılanan FETÖ'cü mahremlerin Cemil Çiçek için "FETÖ evlerine gelerek askeri liseler ve polislik sınavlarına hazırlanıyordu" itirafı dikkat çekti.

İşte Cemil Çiçekin yapının içindeydim dediği etkin pişmanlık itirafları! FETÖ ona kod adı bile verdi: Örgütte de Bylockta da ismi Ulviİşte Cemil Çiçekin yapının içindeydim dediği etkin pişmanlık itirafları! FETÖ ona kod adı bile verdi: Örgütte de Bylockta da ismi Ulvi



TAKVİM YAZDI X'İN GÜNCELLEMESİ KANITLADI: FETÖ'CÜ ÇİÇEK HOLLANDA'YA FİRAR ETTİ

FETÖ ile bağı belgelerle kanıtlanan Cemil Çiçek Hollanda'ya firar etti. X'in şeffaflık güncellemesi sonrası Çiçek'in yeni açtığı hesabın konumu da Hollanda çıktı.



ÇİÇEK'E DESTEK FONDAŞ HALK TV VE İMAMOĞLU'NUN "AKADEMİSYEN" TROLLERİNDEN GELDİ

Çiçek yeni hesabı için "takip" çağrısı yaptı. Çiçek'in bu çağrısına İBB iddianamesinde fonlanan Halk TV'nin yazarı Ayşenur Arslan, sosyal medyada "darbe" anketi yapan İmamoğlu'nun akademideki trollerinden Emrah Gülsunar ve Salih Gergerlioğlu gibi bilindik isimlerin destek verdiği görüldü.

Kemalist, Ekremci ve FETÖ'cüler organize hareket ediyor



KEMALİSTLER, FETÖ'CÜLER, EKREMCİLER ORGANİZE HAREKET ETTİ

Bazı Kemalist profillerin Hollanda'ya firar eden Çiçek için "Atatürkçü olduğu için zulme uğruyor" şeklinde akla ziyan yorumlar yaptı. Çiçek'e kendi tabanı olan FETÖ tabanının da destek geldi.

Bu durum FETÖ, Kemalistler, CHP ve Ekrem İmamoğlu'nun fonladığı trollerin nasıl bir işbirliği içerisinde olduğunu gözler önüne serdi.

