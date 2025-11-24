TAKVİM yazdı X güncellemesi kanıtladı! Kemalist, Ekremci ve FETÖ'cüler organize hareket ediyor: Firari Cemil Çiçek için seferber oldular

Cemil Çiçek FETÖ evlerinde askeri liseler ve polislik sınavlarına hazırlandı



Aynı dosyada yargılanan FETÖ'cü mahremlerin Cemil Çiçek için "FETÖ evlerine gelerek askeri liseler ve polislik sınavlarına hazırlanıyordu" itirafı dikkat çekti.





TAKVİM YAZDI X'İN GÜNCELLEMESİ KANITLADI: FETÖ'CÜ ÇİÇEK HOLLANDA'YA FİRAR ETTİ



FETÖ ile bağı belgelerle kanıtlanan Cemil Çiçek Hollanda'ya firar etti. X'in şeffaflık güncellemesi sonrası Çiçek'in yeni açtığı hesabın konumu da Hollanda çıktı.







ÇİÇEK'E DESTEK FONDAŞ HALK TV VE İMAMOĞLU'NUN "AKADEMİSYEN" TROLLERİNDEN GELDİ



Çiçek yeni hesabı için "takip" çağrısı yaptı. Çiçek'in bu çağrısına İBB iddianamesinde fonlanan Halk TV'nin yazarı Ayşenur Arslan, sosyal medyada "darbe" anketi yapan İmamoğlu'nun akademideki trollerinden Emrah Gülsunar ve Salih Gergerlioğlu gibi bilindik isimlerin destek verdiği görüldü.



Kemalist, Ekremci ve FETÖ'cüler organize hareket ediyor





Bazı Kemalist profillerin Hollanda'ya firar eden Çiçek için "Atatürkçü olduğu için zulme uğruyor" şeklinde akla ziyan yorumlar yaptı. Çiçek'e kendi tabanı olan FETÖ tabanının da destek geldi.



Bu durum FETÖ, Kemalistler, CHP ve Ekrem İmamoğlu'nun fonladığı trollerin nasıl bir işbirliği içerisinde olduğunu gözler önüne serdi.