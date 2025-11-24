Türkiye ve Güney Kore arasında nükleer anlaşma: İmzalar atıldı | Başkan Erdoğan: "Önemli bir adım olarak görüyorum"

"Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kore Cumhuriyeti Vatanseverler ve Gazi İşleri Bakanlığı Arasında Kore Savaşı'nın Anılmasında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı"na Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Kore Cumhuriyeti adına Vatanseverler ve Gazi İşleri Bakanı Kwon Oh-eul imza attı.

ORTAK BASIN TOPLANTISINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Başkan Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'yi kardeş ülke olarak nitelendirmeleri bizlere mutluluk veriyor. Kore Savaşı'nda omuz omuza aynı cephede savaştık. Kan kardeşi olduk. Türkiye olarak 75 sene önce binlerce kilometre uzaklıktaki topraklara 23 bine yakın Mehmetçiğimizi gönderdik.

"TAMAMEN YERLİ VE ELEKTRİKLİ YENİ BİR ÜRETİM SÜRECİ BAŞLAYACAK"

Sayın Cumhurbaşkanı ve heyeti yarın Ankara'daki Kore'de savaşan Türkler anıtına çelenk bırakacaklar. Kendilerine gösterdikleri bu duyarlı ve nazik yaklaşım için ayrıca teşekkür ediyorum. Bildiğiniz üzere Güney Kore ile diplomatik ilişkilerimizi 1957 yılında başlattık. 2012 yılında ise ülkelerimiz arasında stratejik ortaklık tesis ettik. 2027'de diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 70. yıl dönümünü kutlayacağız. İnşallah bu önemli merhaleyi muhtelif alanlarda birlikte düzenleyeceğimiz etkinlikler ve ziyaretlerle taçlandıracağız.

Kıymetli basın mensupları, değerli dostumla bugün kapsamlı görüşmeler yaptık. Ticaretten turizme, enerjiden savunma sanayine, altyapıdan ulaştırmaya, bilim ve teknolojiden karşılıklı yatırımlara pek çok alanda işbirliği imkanlarını ele aldık. Yapay zeka, yarı iletkenler ve batarya teknolojileri, inovasyon ve yenilebilir enerji alanlarında ciddi bir potansiyel bulunuyor. Bugün özel sektörlerimiz arasında rüzgar enerjisi alanında işbirliğini öngören önemli bir belge daha imzalandı. Keza Koreli dostlarımızla kan plazması alanında ortak bir projeyi hayata geçirmek üzere mutabakat sağlandı.

Asya Pasifik'teki ikinci büyük ticaret ortağımız Güney Kore ile evvelce belirlediğimiz 15 milyar dolarlık ticaret hacmine oldukça yaklaştık. 10 milyar dolar sınırını ortak gayretlerle çoktan aşmış durumdayız. Daha dengeli ticari ilişkiler için serbest ticaret anlaşmamızın gözden geçirilmesi ihtiyacına da dikkat çektim.

Hyundai şirketinin İzmit'teki fabrikasında yaptığı yeni yatırımla elektrikli araç üretecek olması bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Bu yatırımla yerli ve milli markamız TOGG'dan sonra ülkemizde tamamen yerli elektrikli olacak yeni bir üretim süreci başlayacaktır. Ülkemizde yatırım yapacak, üretim istihdam sağlayacak Koreli şirketlere her türlü desteği vereceğimizi buradan tekrar ifade ediyorum. Stratejik ortağımız Güney Kore ile bugüne kadar savunma sanayinde de önemli projelere imza attık.

Stratejik ortağımız Güney Kore ile bugüne kadar savunma sanayinde de önemli projelere imza attık. Altay Tankı projemiz bunun en başarılı örneklerinden biri. Milli tanklarımızın ordumuza teslimi biliyorsunuz geçtiğimiz ay başladı. Bu alandaki müşterek projeleri daha da çeşitlendirmeyi hedefliyoruz.

Yaptığımız ikili görüşmede savunma sanayine yönelik bundan sonraki süreçte birçok adımları Güney Kore ile atabileceğimizi konuştuk. Bunun yanında nükleer güç santrali kurulması konusunda da ilgili kurumlarımız arasında görüşmeler sürüyor. Az önce Kore Elektrik Şirketi ile Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi arasında imzalanan mutabakat zaptını önemli bir adım olarak görüyorum. Güney Kore ile terörle mücadele konusunda da hemfikiriz.

Değerli Arkadaşlar Sayın Cumhurbaşkanı ile ikili ilişkilerimizin yanı sıra Filistin, Ukrayna, Suriye, Kore yarımadası dahil bölgesel ve uluslararası meseleleri de ele aldık. Başta Birleşmiş Milletler G20 ve MİGTA olmak üzere uluslararası ve bölgesel platformlardaki iş birliğimizi sürdürme konusunda mutabık kaldık. Bu vesileyle Güney Kore'nin başarıyla sürdürdüğü MİGTA dönem başkanlığını takdir ettiğimizi belirtmek istiyorum. G20 zirvesinde MİGTA'nın dönem başkanlığı sayın başkandaydı. Nitekim orada devir teslimi ile alakalı kendisi ile de görüşmemiz oldu ve aile fotoğrafını da orada birlikte çektirdik. Güney Kore'nin geçtiğimiz Nisan ayında Suriye ile diplomatik ilişki tesis etmesinden büyük bir memnuniyet duyduk.

İletişim Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti ve Güney Kore arasındaki stratejik ortaklık hakkında ortak beyan yayınladı. İşte yayımlanan o beyan:

"Bir Kardeşlik Mirası, Gelecek için Bir Vizyon"

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Lee Jae Myung, 24-25 Kasım tarihlerinde Türkiye'ye bir devlet ziyareti gerçekleştirmiştir.



Taraflar samimi ve dostane bir havada kapsamlı görüşmelerde bulunarak, ülkelerinin Kore Savaşı sırasında kurulan kardeşlik bağlarına dayalı yakın ve tarihi ilişkilerini ele almıştır.



2027 yılında iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 70. yıl dönümüne yaklaşırken, karşılıklı saygı, güven ve uzun süreli dostluk temelli Stratejik Ortaklığın daha da derinleştirilmesi konusundaki ortak irade yeniden teyit edilmiştir.



Siyasi İş Birliği



Taraflar, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana ilişkilerin istikrarlı bir şekilde gelişmesini memnuniyetle kaydetmişler ve Asya, Avrupa ve ötesinde barış, istikrar ve refah için ortak taahhütlerini vurgulamışlardır. Taraflar her düzeyde diyalog ve istişarenin önemine atıfla düzenli siyasi temaslar ve üst düzey ziyaretleri sürdürme konusunda iradelerini ifade etmişlerdir.

Taraflar, Birleşmiş Milletler, G20, OECD ve MIKTA gibi çoktaraflı platformlarda sürdürülebilir kalkınma, küresel sağlık ve ortak meydan okumalara etkili yanıtlar vermek için birlikte çalışmaya hazır olduklarını yinelemiştir.

Ekonomik ve Endüstriyel İş Birliği



Taraflar, Türkiye-Kore Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında kaydedilen ilerlemeye dair memnuniyetlerini belirtmiş, ortak refah ve karşılıklı tamamlayıcı ticaret yapısına katkıda bulunacak bir anlaşmanın sürdürülmesinin önemini vurgulamışlardır.



Taraflar, sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde tarım, balıkçılık ve ormancılık alanlarında iş birliğini geliştirme konusunda mutabık kalmışlardır.



Taraflar iki ülke ekonomilerinin birbirini tamamlayıcı niteliğini kabul ederek, piyasa ilkeleri ile karşılıklı fayda rehberliğinde sanayi, imalat, altyapı geliştirme ve enerji alanlarında iş birliğinin sürdürülmesini teşvik etmiştir. Taraflar ayrıca kamu kurumları ve özel sektörler arasında devam eden iş birliğinden duydukları memnuniyeti ifade etmiş ve tüm ortak faaliyetlerde şeffaflık ve adil rekabetin önemini kaydetmişlerdir.



Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Alanında İş Birliği



Taraflar, yapay zekâ ve dijitalleşme gibi yeni teknolojilerin ekonomi ve güvenlik alanında oynadığı önemli rolü teyitle, bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında iş birliğini artırma konusundaki iradelerini beyan etmişlerdir.



Taraflar, inovasyon için ortak platformların kurulması da dahil olmak üzere, Ar-Ge ekosistemini geliştirmek ve iş birliğini kolaylaştırmak için ortak çabaları teşvik etmeye kararlıdır.



Savunma Sanayii İlişkileri



Taraflar, ulusal mevzuatları ve uluslararası hukuka uygun olarak, savunma sanayii iş birliğini teşvik etmek, yeni ortaklıklar geliştirmek ve karşılıklı yarar sağlayan projeler yoluyla ikili ilişkileri daha da derinleştirmek konusunda mutabık kalmışlardır.



Enerji, Çevre ve Sürdürülebilir Büyüme



Taraflar, Paris Anlaşması ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH'ler) uyarınca iklim değişikliğini ele almak ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmek konusunda ortak sorumluluklarını teyit etmiştir.



Taraflar, enerji dönüşümü, enerji güvenliği ile çevre koruma ve yönetimi alanlarında iş birliğinin önemini yinelemiş; yenilenebilir enerji, temiz hidrojen, batarya teknolojileri ve geri dönüşüm konularında iş birliğinin önemine işaret etmişlerdir. Ayrıca, elektrik şebekesi modernizasyonu çabalarının önemine de dikkat çekmişlerdir.



İki taraf nükleer enerji alanında genel iş birliğinin ilerletilmesine yönelik desteklerini vurgulayarak, bu alanın iki ülke arasındaki stratejik ilişkiyi güçlendirme potansiyelini ifade etmişlerdir.



İki taraf temiz teknolojiler ve yeşil ulaştırma alanlarındaki mevcut deneyim paylaşımını takdir ettiklerini belirtmiş ve bu çabaları ulusal önceliklerine uyumlu ve pragmatik bir şekilde sürdürme konusunda mutabık kalmıştır.



Kültürel ve Halklar Arası Etkileşim



İki ülke arasındaki dostluğun, halklarının samimiyetine dayandığını kaydeden taraflar, Türkiye ve Kore arasındaki etkin kültürel, akademik ve turizm alanındaki etkileşimlerin önemine işaret etmişlerdir. İki taraf, karşılıklı anlayışı ve dil öğrenimini teşvik eden eğitim ve kültür kurumlarının çalışmalarını takdirle, öğrenci hareketliliği, sanat alanındaki iş birliği ve turizmin toplumlar arasında kalıcı köprüler olarak taşıdığı değeri vurgulamıştır.



Taraflar, birbirlerinin kültürlerine, geleneklerine ve çağdaş yaşamlarına artan ilgiden duydukları memnuniyeti ifade ederek, bu tür etkileşimlerin ikili ilişkilerin en kalıcı temelini oluşturduğunu kaydetmiştir.



İki taraf bu ortak tarihî mirası gelecek nesillere aktarma konusundaki kararlılıklarını yinelemiştir. Bu bağlamda, Gaziler ve ailelerine yönelik çalışmaların artırılması, Kore ve Türkiye'nin ilgili kurumları arasında deneyim paylaşımının arttırılması ve ortak anma etkinliklerinin desteklenmesi niyetlerini belirtmiştir. Söz konusu iş birliğinin iki ülke halkları arasındaki bağları daha da güçlendireceği teyit edilmiştir.



Bu çerçevede, taraflar, sivil havacılık alanındaki yakın iş birliği de dahil olmak üzere, bağlantısallığın geliştirilmesinin, halklar arasındaki etkileşim ve seyahati daha kolay, daha güvenli ve daha erişilebilir hale getirerek, kültürel etkileşimi daha da güçlendirdiğini kaydetmiştir.



Bölgesel ve Küresel İş Birliği



Taraflar, uluslararası barış ve istikrarın korunmasına ve terörizmin her türlü biçimi ve şekliyle, organize suçlarla ve mülteci konuları gibi küresel sorunlarla mücadeleye yönelik ortak çıkarlarını yeniden teyit etmiştir. Taraflar ayrıca bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunarak, uyuşmazlıkların barışçıl çözümü için diyalog, diplomasi ve uluslararası hukuka saygının vazgeçilmez olduğu konusunda mutabık kalmıştır. Küresel nükleer silahların yayılmasının önlenmesi rejiminin korunmasına dair bağlılıklarını vurgulayan taraflar, bu bağlamda da görüş alışverişinde bulunmuştur.



İki taraf da Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ile kalıcı barış ve istikrarın sağlanması yönündeki taahhütlerini yinelemiştir. Türkiye, Kore Cumhuriyeti'nin Kore Yarımadası'nda barışçıl bir arada yaşama ve ortak kalkınma hedefi doğrultusunda, Koreler arası temasların artırılması, ilişkilerin normalleştirilmesi ve nükleer silahsızlanmanın ilerletilmesi yoluyla diyaloğun yeniden başlamasına yönelik olarak gerilimi azaltıcı ve güven artırıcı proaktif çabalarına desteğini ifade etmiştir.



İki taraf da insani sorunların ele alınmasında birlikte çalışma ve küresel barış ve kalkınmaya yapıcı şekilde katkıda bulunma niyetlerini vurgulamıştır.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Başkan Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u resmi törenle karşıladı. Lee'nin makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Başkan Erdoğan Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u kabul etti