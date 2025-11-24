Başakşehir - Trabzonspor | CANLI
Trendyol Süper Lig'de 13. hafta kapanıyor. Trabzonspor, deplasmanda Başakşehir ile karşılaşıyor. Fırtına, Galatasaray ve Alanyaspor beraberliklerinin ardından İstanbul'da kazanarak zirve yarışından kopmamak ve iddiasını sürdürmek istiyor. Başakşehir - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir'e konuk oluyor.
CANLI TAKİP
Başakşehir - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Onur, Duarte, Ba, Ebosele, Kemen, Umut, Shomurodov, Deniz, Harit, Selke
TRABZONSPOR: Onana, Batagov, Okay, Mustafa, Pina, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Vişça, Felipe Augusto, Onuachu
FIRTINA ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRMEK AMACINDA
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Ligde 25 puanla üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, lider Galatasaray'ın 4, Fenerbahçe'nin ise 3 puan gerisinde bulunuyor. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmayı kazanarak zirve yarışında geri adım atmamak istiyor.
TRABZONSPOR'DA ÜÇ ÖNEMLİ EKSİK
Bordo-mavililerde sakatlığı nedeniyle TFF listesinde yer almayan Nwakaeme ile yine sakat olan Savic ve kırmızı kart cezası bulunan Bouchouari kadroda yer almıyor. Fatih Tekke'nin ekibi, son iki maçta aldığı beraberliklerin ardından üç puan hasretini sonlandırmak için sahaya çıkacak.
BAŞAKŞEHİR'DE HEDEF ÇIKIŞ YAKALAMAK
Nuri Şahin yönetimindeki RAMS Başakşehir, Süper Lig'de 12 maçta topladığı 13 puanla 12. sırada yer alıyor. Milli ara öncesinde Gençlerbirliği'ne deplasmanda 2-1 kaybeden turuncu-lacivertliler, üst sıralara tırmanmak için Trabzonspor karşısında galibiyet arıyor.
REKABETTE 35. RANDEVU
Trabzonspor ile Başakşehir, Süper Lig tarihinde 35. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 34 maçın 14'ünü Trabzonspor, 10'unu Başakşehir kazandı, 10 mücadele ise berabere bitti. Bordo-mavililer rakip filelere 49 gol atarken, kalesinde 38 gol gördü.
İSTANBUL'DA AVANTAJ TRABZONSPOR'UN
İki takım arasında İstanbul'da oynanan 17 müsabakanın 8'ini Trabzonspor, 6'sını Başakşehir kazandı. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu karşılaşmalarda 30 gol atıp 20 gol yedi.
FATİH TEKKE BAŞAKŞEHİR'E KARŞI İYİ BAŞLAMIŞTI
Trabzonspor, Fatih Tekke yönetimindeki ilk maçında geçen sezon Başakşehir'i deplasmanda 3-0 mağlup etmişti. Bordo-mavililer aynı galibiyeti tekrar ederek kritik haftaya moralli girmek istiyor.
İSTANBUL KARNESİ: 2 PUAN ORTALAMASI
Karadeniz ekibi bu sezon İstanbul temsilcileriyle oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Toplam 10 puan toplayan Trabzonspor, bu karşılaşmalarda 2 puan ortalaması yakaladı. Bu maç, İstanbul takımlarına karşı sezonun 6. sınavı olacak.