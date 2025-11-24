Başakşehir - Trabzonspor | CANLI

Christ Inao Oulai (AA) FIRTINA ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRMEK AMACINDA Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Ligde 25 puanla üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, lider Galatasaray'ın 4, Fenerbahçe'nin ise 3 puan gerisinde bulunuyor. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmayı kazanarak zirve yarışında geri adım atmamak istiyor.

Trabzonspor son maçında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı (DHA) TRABZONSPOR'DA ÜÇ ÖNEMLİ EKSİK Bordo-mavililerde sakatlığı nedeniyle TFF listesinde yer almayan Nwakaeme ile yine sakat olan Savic ve kırmızı kart cezası bulunan Bouchouari kadroda yer almıyor. Fatih Tekke'nin ekibi, son iki maçta aldığı beraberliklerin ardından üç puan hasretini sonlandırmak için sahaya çıkacak.

Trabzonspor'un en golcü ismi Paul Onuachu (DHA) BAŞAKŞEHİR'DE HEDEF ÇIKIŞ YAKALAMAK Nuri Şahin yönetimindeki RAMS Başakşehir, Süper Lig'de 12 maçta topladığı 13 puanla 12. sırada yer alıyor. Milli ara öncesinde Gençlerbirliği'ne deplasmanda 2-1 kaybeden turuncu-lacivertliler, üst sıralara tırmanmak için Trabzonspor karşısında galibiyet arıyor.

Felipe Augusto (DHA) REKABETTE 35. RANDEVU Trabzonspor ile Başakşehir, Süper Lig tarihinde 35. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 34 maçın 14'ünü Trabzonspor, 10'unu Başakşehir kazandı, 10 mücadele ise berabere bitti. Bordo-mavililer rakip filelere 49 gol atarken, kalesinde 38 gol gördü.