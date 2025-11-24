PODCAST CANLI YAYIN

Başakşehir - Trabzonspor | CANLI

Trendyol Süper Lig'de 13. hafta kapanıyor. Trabzonspor, deplasmanda Başakşehir ile karşılaşıyor. Fırtına, Galatasaray ve Alanyaspor beraberliklerinin ardından İstanbul'da kazanarak zirve yarışından kopmamak ve iddiasını sürdürmek istiyor. Başakşehir - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir'e konuk oluyor.

CANLI TAKİP

Başakşehir - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Kazeem Olaigbe (AA)Kazeem Olaigbe (AA)

İLK 11'LER

BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Onur, Duarte, Ba, Ebosele, Kemen, Umut, Shomurodov, Deniz, Harit, Selke

TRABZONSPOR: Onana, Batagov, Okay, Mustafa, Pina, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Vişça, Felipe Augusto, Onuachu

Christ Inao Oulai (AA)Christ Inao Oulai (AA)

FIRTINA ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRMEK AMACINDA

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Ligde 25 puanla üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, lider Galatasaray'ın 4, Fenerbahçe'nin ise 3 puan gerisinde bulunuyor. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmayı kazanarak zirve yarışında geri adım atmamak istiyor.

Trabzonspor son maçında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı (DHA)Trabzonspor son maçında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı (DHA)

TRABZONSPOR'DA ÜÇ ÖNEMLİ EKSİK

Bordo-mavililerde sakatlığı nedeniyle TFF listesinde yer almayan Nwakaeme ile yine sakat olan Savic ve kırmızı kart cezası bulunan Bouchouari kadroda yer almıyor. Fatih Tekke'nin ekibi, son iki maçta aldığı beraberliklerin ardından üç puan hasretini sonlandırmak için sahaya çıkacak.

Trabzonspor'un en golcü ismi Paul Onuachu (DHA)Trabzonspor'un en golcü ismi Paul Onuachu (DHA)

BAŞAKŞEHİR'DE HEDEF ÇIKIŞ YAKALAMAK

Nuri Şahin yönetimindeki RAMS Başakşehir, Süper Lig'de 12 maçta topladığı 13 puanla 12. sırada yer alıyor. Milli ara öncesinde Gençlerbirliği'ne deplasmanda 2-1 kaybeden turuncu-lacivertliler, üst sıralara tırmanmak için Trabzonspor karşısında galibiyet arıyor.

Felipe Augusto (DHA)Felipe Augusto (DHA)

REKABETTE 35. RANDEVU

Trabzonspor ile Başakşehir, Süper Lig tarihinde 35. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 34 maçın 14'ünü Trabzonspor, 10'unu Başakşehir kazandı, 10 mücadele ise berabere bitti. Bordo-mavililer rakip filelere 49 gol atarken, kalesinde 38 gol gördü.

Trabzonspor'un hedefi zirve yarışından kopmamak (AA)Trabzonspor'un hedefi zirve yarışından kopmamak (AA)

İSTANBUL'DA AVANTAJ TRABZONSPOR'UN

İki takım arasında İstanbul'da oynanan 17 müsabakanın 8'ini Trabzonspor, 6'sını Başakşehir kazandı. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu karşılaşmalarda 30 gol atıp 20 gol yedi.

Paul Onuachu (AA)Paul Onuachu (AA)

FATİH TEKKE BAŞAKŞEHİR'E KARŞI İYİ BAŞLAMIŞTI

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetimindeki ilk maçında geçen sezon Başakşehir'i deplasmanda 3-0 mağlup etmişti. Bordo-mavililer aynı galibiyeti tekrar ederek kritik haftaya moralli girmek istiyor.

Andre Onana (AA)Andre Onana (AA)

İSTANBUL KARNESİ: 2 PUAN ORTALAMASI

Karadeniz ekibi bu sezon İstanbul temsilcileriyle oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Toplam 10 puan toplayan Trabzonspor, bu karşılaşmalarda 2 puan ortalaması yakaladı. Bu maç, İstanbul takımlarına karşı sezonun 6. sınavı olacak.

