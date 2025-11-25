Ekosistemin kasası olarak bilinen Fatih Keleş'in abisi milyonlarca TL'nin kuryesi çıktı!

PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li Ekrem İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş’in ağabeyi Zafer Keleş (64), örgütün milyonlarını taşıyan kuryesi olarak iddianamede yer aldı. Toplam 9,2 milyon dolar ve 293,5 milyon TL’yi çantalarla taşıdığı belirtilen Keleş, paraları Florya’daki konut, Bakırköy ek hizmet binası ve şantiyelerde teslim aldı.

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş'in ağabeyi Zafer Keleş (64), örgütün milyonlarını taşıyan kuryesi olarak iddianameye girdi. Mağdurların ifadelerine göre Zafer Keleş, örgütlü para trafiğinin ana taşıyıcı ismiydi. Para taşımayı adeta rutin bir meslek haline getiren kurye Keleş, 9.2 milyon dolar ve 293 milyon 500 bin lirayı çantalarla sisteme sokan kurye oldu. Paraların teslimat süreçleriyle ilgili alınan ifadelerde Zafer Keleş ile buluşmalar da tek tek baz kayıtlarıyla delillendirildi. Zafer Keleş'i tanıyan Fatih Keleş'in şoförü "Zafer Keleş'i tanırım. Kendisinin bir iş yaptığına şahit olmadım. Genellikle sırt çantasıyla gezerdi. İçerisinde silahının ve kasa anahtarlarının bulunduğunu söylerdi" dedi.

Fatih Keleş'in abisi Zafer Keleş (takvim.com.tr)Fatih Keleş'in abisi Zafer Keleş (takvim.com.tr)

ÖRGÜTÜN KURYESİ

Takvim'den Halit Turan'ın haberine göre İBB'de sürdürülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in ağabeyi Zafer Keleş (64) ile ilgili dikkat çeken yeni iddialar soruşturma dosyasına yansıdı. Dosyada yer alan ifadelerde, Zafer Keleş'in rüşvet paralarının taşınması ve tesliminde aktif rol aldığı, bazı ifadelerde ise "örgütün kuryesi" olarak nitelendirildi. Fatih Keleş'in rüşvet paralarını kardeşi Zafer Keleş'in üzerinden yönlendirdiği, Zafer Keleş'in ise paraları değişik adreslerde teslim aldığı soruşturma dosyasına girdi. Zafer Keleş, iş insanlarından toplanan yüksek tutarlardaki rüşvet paralarının teslim alınması, taşınması, belirlenen noktalara iletilmesi görevlerini sistematik biçimde üstlendi. Paraların büyük bölümü Florya'daki başkanlık konutu ve Bakırköy'deki ek hizmet binasında teslim alındı. Bazı teslimatlar şantiyelerde yapıldı.

Fatih Keleş (takvim.com.tr)Fatih Keleş (takvim.com.tr)

'SIRT ÇANTASIYLA GEZERDİ'
Örgütün kasası Fatih Keleş'in İBB'deki şoförü Zafer Keleş ile ilgili çarpıcı bilgiler verdi. Hüseyin Yurddaş'ın ifadesi soruşturmanın en dikkat çekici bölümlerinden biri oldu. Yurddaş "Zafer Keleş'i tanırım. Kendisinin bir iş yaptığına şahit olmadım. Genellikle sırt çantasıyla gezerdi. İçerisinde silahının ve kasa anahtarlarının bulunduğunu söylerdi" dedi. İfade, dosyadaki para teslimatlarıyla birleştiğinde soruşturma makamlarının dikkatini daha da Zafer Keleş'in üzerine çekti.

Fotoğraf, (takvim.com.tr)Fotoğraf, (takvim.com.tr)

'0 METRE TESLİMAT'
Soruşturma dosyasına yansıyan beyanlara göre Zafer Keleş'in adı, yüz milyonlarca liralık ve milyonlarca dolarlık para transferlerinde geçti. İşadamlarının verdiği ifadelere göre Zafer Keleş, toplam 9 milyon 236 bin dolar, 293 milyon 500 bin TL'nin kuryeliğini yaptı. Taşıdığı rüşvetin Türk Lirası karşılığı ise 685 milyon olarak hesaplandı. Süleyman Atik'in 500 bin dolar teslimatına ilişkin savcılığın yaptığı baz incelemelerinde aynı gün, aynı adreste ikili arasında 0 metre mesafe tespiti yapılması, iddiaları güçlendiren teknik veri olarak dosyada yer aldı. İBB'den alacağı karşılığında rüşvet veren isimlerden Selim Özderya, 20 milyon TL'yi Zafer Keleş'e vermeye zorlandığını, iki ödemenin Kayabaşı şantiyesinde, iki ödemenin ise Florya'daki başkanlık konutunda yapıldığını söyledi.

X güncellemesi maskeleri düşürdü: İmamoğlu’nun troll ağından kirli oyunX güncellemesi maskeleri düşürdü: İmamoğlu’nun troll ağından kirli oyun
CHPde 3. arınma dalgası! Eski vekillerden Özgür Özele temiz siyaset mektubuCHPde 3. arınma dalgası! Eski vekillerden Özgür Özele temiz siyaset mektubu
