Ekosistemin kasası olarak bilinen Fatih Keleş'in abisi milyonlarca TL'nin kuryesi çıktı!

Fotoğraf, (takvim.com.tr)

'0 METRE TESLİMAT'

Soruşturma dosyasına yansıyan beyanlara göre Zafer Keleş'in adı, yüz milyonlarca liralık ve milyonlarca dolarlık para transferlerinde geçti. İşadamlarının verdiği ifadelere göre Zafer Keleş, toplam 9 milyon 236 bin dolar, 293 milyon 500 bin TL'nin kuryeliğini yaptı. Taşıdığı rüşvetin Türk Lirası karşılığı ise 685 milyon olarak hesaplandı. Süleyman Atik'in 500 bin dolar teslimatına ilişkin savcılığın yaptığı baz incelemelerinde aynı gün, aynı adreste ikili arasında 0 metre mesafe tespiti yapılması, iddiaları güçlendiren teknik veri olarak dosyada yer aldı. İBB'den alacağı karşılığında rüşvet veren isimlerden Selim Özderya, 20 milyon TL'yi Zafer Keleş'e vermeye zorlandığını, iki ödemenin Kayabaşı şantiyesinde, iki ödemenin ise Florya'daki başkanlık konutunda yapıldığını söyledi.