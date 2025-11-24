Fenerbahçe'de 1 transfer 1 ayrılık!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertliler, bir yıldızıyla yolları ayırıp forvet hattını güçlendirmenin peşinde. İşte detaylar...
Fenerbahçe, Domenico Tedesco ile birlikte büyük bir çıkışa geçti.
Alman-İtalyan teknik adam ile birlikte Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 7 galibiyet alan ve yenilmeyen, son iki deplasman maçında 2-0 geri dönen Fenerbahçe, son 4 maçta da 16 gol atarak zafere ulaştı.
Süper Lig'de namağlup olan Fenerbahçe, ezeli rakibi olan Galatasaray ile olan puan farkını da bu süreçte 6'dan 1'e kadar indirdi.
Mourinho döneminde derbi zaferlerine hasret kalan Fenerbahçe, Tedesco ile birlikte Trabzonspor ve Beşiktaş derbilerini de kazanmayı başardı.
Fenerbahçe, gelecek hafta Galatasaray'ı da yenmesi durumunda liderlik koltuğuna oturacak.
HAKEM KARARLARINA TEPKİ
Süper Lig'de Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, 6. dakikada kalesinde gördüğü golün öncesinde faul itirazında bulundu.
Golden önce topu kaptıran Fred, Muhamed Buljubasic'in yüzüne dirsekle vurduğunu söyledi.
Hakem Çağdaş Altay santra noktasını göstererek, golden önce faul olmadığını belirtti.
Çaykur Rizespor'un ikinci golünden önce Fred'in topa elle müdahale ettiğini belirten hakem Çağdaş Altay düdüğünü çaldı.
Karadeniz ekibinde Qazim Laçi, elden kazandıkları serbest vuruşta topu ağlara gönderdi ve durumu 2-0 yaptı.
Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyada Çağdaş Altay'a ciddi şekilde tepki gösterdi.
SARAN'DAN GALATASARAY YANITI
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, 5-2 kazandıkları Çaykur Rizespor maçı sonrası konuştu.
Saran, "Oyuncularımızla gurur duyuyoruz, onları seviyoruz. Çok güzel bir galibiyet aldılar. Taraftarımız olmadan şampiyon olamayız, onları seviyoruz. Oyuncularımızı seviyoruz, gördünüz nasıl mücadele ettiler." dedi.
"Derbi maçının hakemi için bir şey söylemek ister misiniz?" şeklindeki soruya Saran, "Hayırlı geceler." cevabını verdi.
KEREM'DEN DERBİ SÖZLERİ
Kerem Aktürkoğlu, Çaykur Rizespor maçı sonrası Galatasaray derbisiyle ilgili kısa bir açıklama yaptı.
"Galatasaray derbisinde gol var mı?" sorusuna Kerem Aktürkoğlu, "İnşallah" cevabını verdi.
SZYMANSKI YOLCU
Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski ile ilgilenen kulüpler ortaya çıktı.
Alman basınında yer alan habere göre, Eintracht Frankfurt, Szymanski ile ilgileniyor.
Eintracht Frankfurt'un orta sahasını güçlendirmek ve oyununa daha fazla çeşitlilik katmak adına Polonyalı futbolcuyu ana hedef olarak belirlediği belirtildi.
Szymanski'ye Almanya'dan tek talibin Eintracht Frankfurt olmadığı ve Leipzig ile Köln'ün de 26 yaşındaki futbolcunun durumunu takip ettiği kaydedildi.
Öte yandan Fransız ekibi Lyon ile birlikte İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1'den de Sebastian Szymanski'ye ilgi olduğu belirtildi.
Fenerbahçe, güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Polonyalı futbolcusu için en az 15 milyon euro talep ediyor.
Fenerbahçe'de bu sezon 20 maçta süre bulan Szymanski, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
FENERBAHÇE'NİN SÖRLOTH PLANI
Ara transfer dönemi öncesi Fenerbahçe'de tüm planlar yapıldı. Sarı-lacivertliler ilk olarak forvet hattını güçlendirmek istiyor. Güçlü bir 9 numarayı kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe yönetimi listesini netleştiriyor.
Sarı-lacivertliler yapılan çalışmalar doğrultusunda forvet hattında hava toplarına hakim ve fiziksel gücü yüksek oyuncuları tercih edecek. Ocak ayındaki ilk transfer hamlesinin forvete olması kesin olarak bekleniyor.
Teknik Direktör Domenico Tedesco ile de sık sık görüşen sarı-lacivertli yönetimde önemli isimler gündemde duruyor. Atletico Madrid'den Alexander Sörloth ismi öne çıkıyor. 29 yaşındaki Norveçli futbolcu transfer listesinde ilk sırada yer alıyor.
Fenerbahçe'nin forvet hattında ilk sırada yer alan Alexander Sörloth, 2026 Dünya Kupası'nı hedefliyor. Dünya Kupası vizesi alan Norveç Milli Takımı'nın en önemli isimlerinden Sörloth'un sürekli forma giyeceği bir takımda olmak istediği vurgulanıyor. 29 yaşındaki yıldızın direkt olarak ilk 11'de olacağı bir takıma gitmek istediği için Atletico Madrid'den ayrılmaya sıcak baktığı bildirildi.