Fenerbahçe'de 1 transfer 1 ayrılık!

Szymanski'ye Almanya'dan tek talibin Eintracht Frankfurt olmadığı ve Leipzig ile Köln'ün de 26 yaşındaki futbolcunun durumunu takip ettiği kaydedildi.

Öte yandan Fransız ekibi Lyon ile birlikte İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1'den de Sebastian Szymanski'ye ilgi olduğu belirtildi.





Fenerbahçe, güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Polonyalı futbolcusu için en az 15 milyon euro talep ediyor.



Fenerbahçe'de bu sezon 20 maçta süre bulan Szymanski, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

FENERBAHÇE'NİN SÖRLOTH PLANI Ara transfer dönemi öncesi Fenerbahçe'de tüm planlar yapıldı. Sarı-lacivertliler ilk olarak forvet hattını güçlendirmek istiyor. Güçlü bir 9 numarayı kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe yönetimi listesini netleştiriyor.

Sarı-lacivertliler yapılan çalışmalar doğrultusunda forvet hattında hava toplarına hakim ve fiziksel gücü yüksek oyuncuları tercih edecek. Ocak ayındaki ilk transfer hamlesinin forvete olması kesin olarak bekleniyor.



