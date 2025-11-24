Terörsüz Türkiye komisyonu helikopterle İmralı'ya gidecek! Gündem: YPG | Ses-görüntü kaydı olacak mı?

Terörsüz Türkiye Komisyonu'na İmralı onayı çıktı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman , MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkan Vekili ve Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit 'ten oluşan komisyon üyelerinin yarın veya çarşamba günü İmralı'ya gideceği öğrenildi.







GÖRÜNTÜ VE SES KAYDI OLACAK MI?



Görüşmeye ilişkin görüntü, fotoğraf ve ses kaydı paylaşılmayacağı ifade ediliyor. Resmi açıklama dışında da bir açıklama yapılamayacağı belirtiliyor.



ANA GÜNDEM MADDESİ SURİYE PKK'SI YPG!

Bu bağlamda TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı yolculuğu için hazırlıkları sürüyor. Görüşmenin en önemli konusu terör örgütü YPG ve Suriye olacak.

27 Şubat'ta Öcalan'ın yaptığı silah bırakma çağrısının YPG'yi kapsayıp kapsamadığına yönelik tartışmalara da Meclis heyeti bu görüşmede nokta koymak istiyor.

Heyet, Öcalan'a bu soruyu soracak.









ÖCALAN'DAN YPG'YE DÖNÜK ÇAĞRI GELİR Mİ?

Bu doğrultuda PKK'nın kurucu elebaşısı Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta PKK'ya yaptığı çağrı gibi YPG'ye de çağrı yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.