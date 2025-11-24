PODCAST CANLI YAYIN

X güncellemesi maskeleri düşürdü: İmamoğlu’nun troll ağından kirli oyun

FETÖ bağlantılı profillerden İmamoğlu’nun propaganda hesaplarına uzanan dijital ağların yabancı merkezlerden yönetildiği X verileriyle açığa çıktı; panikleyen yapılar, hesap bilgilerini Türkiye’deki uzantılarına devrederek izini kaybettirmeye çalıştı.

Giriş Tarihi:
X güncellemesi maskeleri düşürdü: İmamoğlu’nun troll ağından kirli oyun

X'in devreye aldığı son şeffaflık güncellemesi, yıllardır Türkiye'nin toplumsal huzurunu hedef alan organize sahte hesap ağlarını bir bir ortaya çıkardı. Atatürkçü kimliğiyle kendini kamufle eden, ancak Atlantik ötesinde FETÖ bağlantılarıyla çalışan profillerden, ABD ve Avrupa merkezli manipülasyon merkezlerine kadar uzanan geniş propaganda zincirinin gerçek konumları ve sürekli değiştirilen hesap bilgileri deşifre edildi.

Solcu Gazete adlı troll ağı hesabının konumunu değiştirdiSolcu Gazete adlı troll ağı hesabının konumunu değiştirdi

Güncelleme ile birlikte casusluk ve yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklanan Ekrem İmamoğlu lehine sosyal medyada algı operasyonları yürüten operasyon hesaplarının da maskesi düştü. "Büyükşehir Çalışıyor", "Etkili Haber", "Atakızı" ve benzeri ağların Türkiye'den yönetiliyormuş gibi sunulsa da, aslında Kuzey Amerika ve Avrupa merkezli oldukları resmi verilerle ortaya kondu.

Deşifre olmanın yarattığı paniğe kapılan İmamoğlu'nun troll yapılanması ise bu kez yeni bir oyuna başvurdu. Güncelleme sonrası gerçek konumlarının görünür hale geldiğini fark eden ağ yöneticilerinin, hesap bilgilerini Türkiye'deki uzantılarına devrederek sanki hesaplar içeriden yönetiliyormuş algısı yaratmaya çalıştığı tespit edildi.

X'in şeffaflık adımı, uzun süredir manipülasyon, karalama kampanyaları ve bilgi kirliliği üreten bu dijital operasyon mekanizmasının mimaralarını gözler önüne sererken, Türkiye karşıtı propaganda hatlarının ne kadar profesyonel, organize ve çok katmanlı işlediğini bir kez daha gösterdi.

Xin güncellemesi Türkiye düşmanlarının konumlarını ele verdi! Dünyanın dört bir yanındalarXin güncellemesi Türkiye düşmanlarının konumlarını ele verdi! Dünyanın dört bir yanındalar

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan Külliye'de Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u kabul ediyor
Terörsüz Türkiye komisyonu İmralı'dan döndü! "Tutanak" bombası: Görüşmeler kayıt altına alınıp komisyona sunulacak
D&R
Başkan Erdoğan başlattı 15 bin öğretmen atandı!
TAKVİM yazdı X güncellemesi kanıtladı! Kemalist, Ekremci ve FETÖ'cüler organize hareket ediyor: Firari Cemil Çiçek için seferber oldular
İkbal’in mezarında skandal: Tutuklanan üç şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı
İdefix
24 Kasım öğretmen ataması sonuç ekranı! MEB bugün açıklıyor: 15 bin atama listesi
Başkan Erdoğan'dan kritik temas: Putin ile görüştü!
CHP'de 3. arınma dalgası! Eski vekillerden Özgür Özel'e temiz siyaset mektubu
Fenerbahçe'de 1 transfer 1 ayrılık!
Türk Telekom
Gürsel Tekin İmamoğlu üzerinden CHP’yi topa tuttu: Belediyeler itirafçılarla bağını koparmadı
Başkan Erdoğan'dan komisyonun İmralı'ya gidişine ilişkin açıklama: Terörün tasfiyesini hızlandıracak bir karar
"Parti yolsuzluktan arınsın" diyenlere cadı avı mı? CHP'li vekil Meclis'te CHP ve Halk TV'ye saydırdı | "Ali Mahir Başarır" iddiası
Başkan Erdoğan'dan G20 dönüşü İsrail'e Suriye uyarısı: "Tehditle karşılaşırsak gereğini yaparız"
X'in güncellemesi Türkiye düşmanlarının konumlarını ele verdi! Dünyanın dört bir yanındalar
MSB duyurdu! Gürcistan'da düşen C-130'da incelemeler tamamlandı: Enkaz parçaları Kayseri'ye geliyor
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan bahis operasyonu açıklaması! "Bazı kulüpler zarar görecek"
Komisyonun İmralı ziyareti öncesi Öcalan'dan yeni mesaj: Türkiye, Orta Doğu ve Kürtlerin kaderini etkileyecek tarihsel bir eşikteyiz