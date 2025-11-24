X güncellemesi maskeleri düşürdü: İmamoğlu’nun troll ağından kirli oyun

X 'in devreye aldığı son şeffaflık güncellemesi, yıllardır Türkiye'nin toplumsal huzurunu hedef alan organize sahte hesap ağlarını bir bir ortaya çıkardı. Atatürkçü kimliğiyle kendini kamufle eden, ancak Atlantik ötesinde FETÖ bağlantılarıyla çalışan profillerden, ABD ve Avrupa merkezli manipülasyon merkezlerine kadar uzanan geniş propaganda zincirinin gerçek konumları ve sürekli değiştirilen hesap bilgileri deşifre edildi.

Solcu Gazete adlı troll ağı hesabının konumunu değiştirdi

Güncelleme ile birlikte casusluk ve yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklanan Ekrem İmamoğlu lehine sosyal medyada algı operasyonları yürüten operasyon hesaplarının da maskesi düştü. "Büyükşehir Çalışıyor", "Etkili Haber", "Atakızı" ve benzeri ağların Türkiye'den yönetiliyormuş gibi sunulsa da, aslında Kuzey Amerika ve Avrupa merkezli oldukları resmi verilerle ortaya kondu.

Deşifre olmanın yarattığı paniğe kapılan İmamoğlu'nun troll yapılanması ise bu kez yeni bir oyuna başvurdu. Güncelleme sonrası gerçek konumlarının görünür hale geldiğini fark eden ağ yöneticilerinin, hesap bilgilerini Türkiye'deki uzantılarına devrederek sanki hesaplar içeriden yönetiliyormuş algısı yaratmaya çalıştığı tespit edildi.

X'in şeffaflık adımı, uzun süredir manipülasyon, karalama kampanyaları ve bilgi kirliliği üreten bu dijital operasyon mekanizmasının mimaralarını gözler önüne sererken, Türkiye karşıtı propaganda hatlarının ne kadar profesyonel, organize ve çok katmanlı işlediğini bir kez daha gösterdi.