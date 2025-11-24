Güney Kore Devlet Başkanı ve eşi onuruna yemek!
Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung Türkiye'ye ziyareti kapsamında birçok alanda anlaşma imzalandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ortak basın toplantısı sonrası Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung onuruna yemek verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ve eşi Kim Hye-kyung onuruna yemek verdi.
Yemeğe, Kore gazileri de katıldı.
Başkan Erdoğan ile Güney Kore Devlet Başkanı Lee ve eşi Kim, gazilerle yakından ilgilendi.