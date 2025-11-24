PODCAST CANLI YAYIN

Güney Kore Devlet Başkanı ve eşi onuruna yemek!

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung Türkiye'ye ziyareti kapsamında birçok alanda anlaşma imzalandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ortak basın toplantısı sonrası Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung onuruna yemek verdi.

Giriş Tarihi:
Güney Kore Devlet Başkanı ve eşi onuruna yemek!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ve eşi Kim Hye-kyung onuruna yemek verdi.

Başkan Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee ve eşi onuruna yemek verdi. (AA)Başkan Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee ve eşi onuruna yemek verdi. (AA)

Yemeğe, Kore gazileri de katıldı.

Başkan Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee ve eşi onuruna yemek verdi. (AA)Başkan Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee ve eşi onuruna yemek verdi. (AA)

Başkan Erdoğan ile Güney Kore Devlet Başkanı Lee ve eşi Kim, gazilerle yakından ilgilendi.

Türkiye ve Güney Kore arasında nükleer anlaşma: İmzalar atıldı | Başkan Erdoğan: Önemli bir adım olarak görüyorumTürkiye ve Güney Kore arasında nükleer anlaşma: İmzalar atıldı | Başkan Erdoğan: Önemli bir adım olarak görüyorum

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Türkiye ve Güney Kore arasında nükleer anlaşma: İmzalar atıldı | Başkan Erdoğan: "Önemli bir adım olarak görüyorum"
'Terörsüz Türkiye' komisyonu İmralı'ya gitti: "Olumlu sonuçlar alındı"
D&R
Ernest Muçi piyangosu! Başakşehir - Trabzonspor: 2-3 | MAÇ SONUCU
Terörsüz Türkiye komisyonu İmralı'dan döndü! "Tutanak" bombası: Görüşmeler kayıt altına alınıp komisyona sunulacak
X güncellemesi maskeleri düşürdü: İmamoğlu’nun troll ağından kirli oyun
İdefix
Başkan Erdoğan başlattı 15 bin öğretmen atandı!
TAKVİM yazdı X güncellemesi kanıtladı! Kemalist, Ekremci ve FETÖ'cüler organize hareket ediyor: Firari Cemil Çiçek için seferber oldular
Gürsel Tekin İmamoğlu üzerinden CHP’yi topa tuttu: Belediyeler itirafçılarla bağını koparmadı
İkbal’in mezarında skandal: Tutuklanan üç şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı
Türk Telekom
24 Kasım öğretmen ataması sonuç ekranı! MEB bugün açıklıyor: 15 bin atama listesi
Başkan Erdoğan'dan kritik temas: Putin ile görüştü!
CHP'de 3. arınma dalgası! Eski vekillerden Özgür Özel'e temiz siyaset mektubu
Fenerbahçe'de 1 transfer 1 ayrılık!
Başkan Erdoğan'dan komisyonun İmralı'ya gidişine ilişkin açıklama: Terörün tasfiyesini hızlandıracak bir karar
"Parti yolsuzluktan arınsın" diyenlere cadı avı mı? CHP'li vekil Meclis'te CHP ve Halk TV'ye saydırdı | "Ali Mahir Başarır" iddiası
X'in güncellemesi Türkiye düşmanlarının konumlarını ele verdi! Dünyanın dört bir yanındalar
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan bahis operasyonu açıklaması! "Bazı kulüpler zarar görecek"