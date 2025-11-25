Elektrikte yeni tarife başlıyor | 2026’da 4 bin kWh’yi aşan aboneler destekten çıkacak

Elektrik faturası (AA)



ABONELERİN YÜZDE KAÇI ETKİLENECEK?

Güncel verilere göre, mesken abonelerinin sayısı 43 milyon civarında. Bu düzenleme sonrası tüketimi yüksek olan yaklaşık 2.5 milyon mesken abonesi, yani tüm mesken abonelerinin yaklaşık yüzde 6'sı bu düzenlemeden etkilenecek. EPDK'nın açıklamasına göre alınan karar ile yıllık tüketim miktarının 4.000 kWh ve üzeri olmasına bağlı olarak son kaynak limitini geçen mesken tüketicilerinin ve yıllık tüketim miktarının 15.000 kWh ve üzeri olmasına bağlı olarak son kaynak limitini geçen kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer sanayi ve aydınlatma abone gruplarında yer alan tüketicilerin desteklenen gruptan çıkarılarak gerçek maliyetlerden elektrik enerjisi tedarik etmeleri amaçlanıyor. Sanayi, kamu ve özel hizmetler sektörü ve aydınlatma abone grupları için 15.000 kWh limitinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Tarımsal faaliyetler grubunda son kaynak limiti değiştirilmemiş olup tarımsal faaliyetle uğraşan herhangi bir tüketici bu düzenlemeden etkilenmeyecek. Camiler, ibadethaneler, cemevleri, dernekler düzenlemenin dışında tutuldu. Ayrıca şehit aileleri ve muharip/malul gaziler, köy içme suları, AFAD'a ait geçici barınma merkezleri, elektrikle çalışan diyaliz destek ünitesi, solunum cihazı ve benzeri mahiyette yaşam destek cihazlarına bağımlı olan tüketiciler de bu düzenlemenin dışında yer almakta.