Başkan Erdoğan başlattı 15 bin öğretmen atandı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü ve 15 bin Öğretmen Atama Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Anne ve babalara tavsiyelerde bulunan Başkan Erdoğan Hz. Ali'nin, "Çocuklarınızı kendi zamanınıza göre değil onların yaşayacakları zamana göre yetiştirin." sözlerini hatırlattı. Başkan Erdoğan konuşmasının ardından atamayı başlattı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü ve 15 bin Öğretmen Atama Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu güzel mekanda misafir etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Milletin kütüphanesine hepiniz hoş geldiniz şeref verdiniz. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Her birimiz üzerimizde hakkı olan öğretmenlerimizi yıllardır olduğu gibi bugün bir kez daha minnetle özlemle yad ediyoruz. 81 ilimizdeki bütün öğretmenlere teşekkür ediyorum.

Bilhassa şehit öğretmenlerimiz Şenay Aybüke Yılmaz'a cenabı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Birazdan 15 bin öğretmen adayımızın atama heyecanını paylaşacağız.

Genç öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Görevlerinin kendilerine öğrencilerine ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Birazdan kurasını çekeceğimiz genç öğretmenlerimiz ulvi bir mesleğe adım atıyorlar. Öğretmenlik mesleğini diğer kamu görevlerinden ayıran vasfı malzemesinin de meyvesinin de insan olmasıdır.

Öğretmen öğrencisine kimi zaman annelik yapar kimi zaman babalık kimi zaman da arkadaşlık eder.

Öğretmenlerimizin ilim irfan ve ahlak meşalesini taşıdığı müddetçe ülkemizin ufku da sonuna kadar açıktır. Son dönemde yapay zeka devrimiyle birlikte teknolojideki değişim artık baş döndürücü oranlara ulaştı. Sonunu kimsenin ön göremediği bir belirsizliğe doğru insanlık olarak hızla yol alıyoruz.

Usul esasa mukaddemdir ilkesiyle hem doğru açıdan bakacağız hem de çocuklarımızın eğitimine sağlıklı yöntemlerle yaklaşacağız.

ANNE VE BABALARA UYARI

Çocuklarımızın kurduğu iletişim sadece yüz yüze iletişimle sınırlı değil. Bizlere çok yapay gelse de arkadaşlarıyla orada sosyalleşiyor, tabiri caizse sanal evrende ayrı bir gezegen kuruyor. Bu gerçeklerle barışmamız gerektiği kanaatindeyim. Onları bizim zamanımıza çekmek yerine geleceğe hazırlamalıyız. Çocuk yetiştirenlere Hz. Ali bakınız hangi tavsiyede bulunuyor, "Çocuklarınızı kendi zamanınıza göre değil onların yaşayacakları zamana göre yetiştirin."

Eğitimdeki sorunların tamamını çözdük iddiasında da değiliz. İnşallah hedeflerimize doğru ilerleyeceğiz.

Başkan Erdoğan konuşmasının ardından atamayı başlattı.

