Başkan Erdoğan başlattı 15 bin öğretmen atandı!

İsmini ekran gören öğretmenler büyük mutluluk yaşadı. (Ekran görüntüsü)

ANNE VE BABALARA UYARI



Çocuklarımızın kurduğu iletişim sadece yüz yüze iletişimle sınırlı değil. Bizlere çok yapay gelse de arkadaşlarıyla orada sosyalleşiyor, tabiri caizse sanal evrende ayrı bir gezegen kuruyor. Bu gerçeklerle barışmamız gerektiği kanaatindeyim. Onları bizim zamanımıza çekmek yerine geleceğe hazırlamalıyız. Çocuk yetiştirenlere Hz. Ali bakınız hangi tavsiyede bulunuyor, "Çocuklarınızı kendi zamanınıza göre değil onların yaşayacakları zamana göre yetiştirin."

Eğitimdeki sorunların tamamını çözdük iddiasında da değiliz. İnşallah hedeflerimize doğru ilerleyeceğiz.