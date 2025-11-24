CHP'li eski vekillerden Özgür Özel'e temiz siyaset mektubu

PARTİ ACİLEN TEMİZLENMELİ Bu çağrının ardından, "Hesap vermek her CHP'linin namus borcudur" diyen Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu 'nu ima ederek CHP'nin rüşvet çarklarının müteahhitleriyle anılamayacağını vurguladı ve partinin şeffaflık içinde acilen temizlenmesi gerektiğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi 'nde önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 'na yakınlığıyla bilinen bir grup milletvekili, Genel Başkan Özgür Özel 'e hitaben bir mektup kaleme alıp "partide arınma" çağrısı yapmıştı.

"Temiz Toplum, temiz siyasetin öncüsü Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin yüz akıdır" başlığıyla yazılan bildiride Özel'e hitaben 4 "öneri" de bulunuldu.

Kemal Kılıçdaroğlu (AA) Yapılan çağrılara bir yenisi daha eklendi. Son olarak eski vekiller de bir mektup yayımladı.

Özgür Özel (DHA)

İşte bildirideki öneriler:



"1) Konumu ve görevi ne olursa olsun, haklarında çeşitli iddialar bulunan veya açıkça iftiraya uğradığını belirten partililerle ilgili iddiaların araştırılması amacıyla bağımsız bir parti içi heyet oluşturulmalı; inceleme süreci hızlı ve şeffaf biçimde yürütülmelidir.

2) Araştırma sonucunda iddialara ilişkin delil ve emare elde edilmesi halinde, yargı sürecinden bağımsız olarak gerekli tedbirler alınmalı ve disiplin süreci işletilmelidir.

3) Kendilerine iftira atıldığı iddiasında bulunan parti üyelerinin, iddiada bulundukları kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmaları sağlanmalı; bu yola başvurmayanlarla ilgili de disiplin süreci başlatılmalıdır.

4) Bütün bu süreçlerin sonunda olayın sorumluları, haklarında yapılan işlemler ve bundan sonraki adımlar kamuoyuna açık bir şekilde duyurulmalıdır."

16 eski milletvekilinin yer aldığı bildiri, "Türkiye'de siyasetin temizlenmesinin teminatı da, toplumsal arınmanın öncüsü de Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini karalamaya çalışan her girişim, hem hukuk hem de tarih önünde kaybetmeye mahkûmdur. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kirletmeye kalkışan herkes hak ettiği yanıtı er ya da geç alacaktır" ifadeleriyle son buldu.