Sıradaki av USG! İşte Galatasaray'ın 11'i
Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçında sahasında Union Saint Gilloise ile karşılaşacak. Üst üste 3 maçını kazanan sarı kırmızılılarda hedef seriyi 4'e çıkarmak. Zorlu maç öncesi teknik direktör Okan Buruk sahaya süreceği 11'i belirledi. İşte detaylar...
Süper Lig'de bu hafta ezeli rakibi F.Bahçe'ye konuk olmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde ise bugün Belçika ekibi Union Saint Gilloise'i RAMS Park'ta ağırlamaya hazırlanıyor.
Geride kalan 4 haftada topladığı 9 puanla 9. sırada yer sarı-kırmızılılar ilk 8 yolunda kayıpsız devam etmek istiyor. Geride kalan 4 maçtan minimum 6-7 puan arasında bir hesap yapılıyor.
Belçika ekibi ise 4 maçta topladığı 3 puanla 28. sırada yer alıyor ve onlar da ilk 24 hesapları içerisinde bulunuyor.
Şampiyonlar Ligi tarihinde iki kez 3 maç üst üste kazanma başarısı gösteren sarı-kırmızılılar, Liverpool, Bodo Glimt ve Ajax'ın ardından bugün de sahadan 3 puanla ayrılırsa kendisine ait rekoru kırmış olacak.
Takımda çok sayıda önemli eksik bulunduğu için teknik direktör Okan Buruk kadro kurmakta güçlük çekerken, tribünlerde bugün 50 bin taraftarın olması bekleniyor.
EKSİK ÇOK
Kritik Gilloise maçı öncesinde G.Saray'da sakatlığı bulunan oyuncular can sıkıyor. Osimhen, Yunus, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Wilfried Singo'nun Union SG karşısında forma giymesi beklenmiyor. Mario Lemina'nın durumu ise belirsiz.
Ayrıca men cezası alan Eren ile Metehan da yok.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Abdülkerim, Sanchez, Sallai, Torreira, İlkay, Barış, Sara, Sane, Icardi
Union Saint Gilloise: Scherpen, Mac Allister, Burgess, Leysen, Van de Perre, Zorgane, Rodriguez, Schoofs, Akinpelu, Khalaili, Patris