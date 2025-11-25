Sıradaki av USG! İşte Galatasaray'ın 11'i

Süper Lig'de bu hafta ezeli rakibi F.Bahçe'ye konuk olmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde ise bugün Belçika ekibi Union Saint Gilloise 'i RAMS Park'ta ağırlamaya hazırlanıyor.

Belçika ekibi ise 4 maçta topladığı 3 puanla 28. sırada yer alıyor ve onlar da ilk 24 hesapları içerisinde bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi tarihinde iki kez 3 maç üst üste kazanma başarısı gösteren sarı-kırmızılılar, Liverpool, Bodo Glimt ve Ajax'ın ardından bugün de sahadan 3 puanla ayrılırsa kendisine ait rekoru kırmış olacak.