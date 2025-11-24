X'in güncellemesi Türkiye düşmanlarının konumlarını ele verdi! Dünyanın dört bir yanındalar

PODCAST CANLI YAYIN

X’in yeni şeffaflık güncellemesi, sosyal medyada Türkiye aleyhinde örgütlü çalışan sahte hesapların maskesini düşürdü. Atatürkçü kimliğiyle gizlenen FETÖ bağlantılı profillerden, ABD ve Avrupa’dan yönetilen propaganda ağlarına kadar birçok hesabın gerçek konumu ve hesap detayları ortaya çıktı. Sosyal medyada CHP ve İmamoğlu propagandası yapan "Büyükşehir Çalışıyor" ve "Etkili Haber" hesabının Kuzey Amerika'da, "Atakızı"nın hesabının ise Almanya'da olduğu görülürken bazı hesapların onlarca kez bilgilerini değiştirdiği dikkatlerden kaçmadı.

Dolandırıcılık faaliyetleri yürüten, propaganda ve manipülasyon amaçlı açılan kötü niyetli hesapların önüne geçmek isteyen X platformu, bu kez daha şeffaf bir kullanıcı deneyimi için önemli bir adım attı.

Sosyal medya ekosisteminde uzun süredir tartışılan "kimliksiz hesaplar" sorununu hedef alan platform, yeni özelliği sayesinde kullanıcı profillerine çok daha fazla bilgi ekledi. Artık bir hesabın ne zaman oluşturulduğu, doğrulama durumu, bulunduğu ülke, kullanıcı adının kaç kez değiştirildiği ve hangi ülkenin uygulama mağazası üzerinden bağlandığı herkes tarafından görülebiliyor.

X Gerçek adresleri gün yüzüne çıkardı

Yeni özellik tüm kullanıcıların erişimine açıldıktan sonra X'te Türkiye aleyhinde çağrılar yapan pek çok hesabın aslında organize manipülasyon amaçlı açılmış, kimliksiz profiller olduğu ortaya çıktı. Paylaşımların altına sıralanan "anonim" hesapların kısa süre önce açılmış olması, kullanıcı isimlerini defalarca değiştirmesi ve farklı ülkelerden kayıtlı görünmesi, sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Bu durum X'te Türkiye aleyhinde çağrılar yapan hesapların tezgah olduğunu ortaya koydu.

"BÜYÜKŞEHİR ÇALIŞIYOR" VE "ETKİLİ HABER" HESAPLARI AMERİKA'DAN YÖNETİLİYOR

Herkese açık paylaşılan bilgilerle beraber Ekrem İmamoğlu ve CHP propagandası yapan "Büyükşehir Çalışıyor" ve Etkili Haber" sosyal medya hesaplarının Amerika'dan yönetildiği görüldü.

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPAN HESAPLAR AVRUPA'DAN!

Bununla beraber terör örgütünün PKK'nın propagandasını yapan "HaberLog" ve "Kurds On Alert" hesaplarının da aralarında olduğu birçok hesabın Avrupa'dan yönetildiği ortaya çıktı.

FRANSA'DA OLDUĞU ORTAYA ÇIKAN LAFYON HESABINI KAPATTI

X'in konumları ve bilgileri açıklaması sonrasında Lebibe Afyonlu isimli şahsın Fransa'da olduğu ortaya çıktı. Kısa bir süre sonra da hesap sahibi hesabını kapattı.

PKK PROPAGANDASI TAYLAND'A KADAR UZANIYOR

Türkiye'de terör örgütü PKK propagandası yapan hesapların kaynağının Tayland'a kadar uzandığı görüldü.

ABD İÇ GÜVENLİK BAKANLIĞI İSRAİL'DEN YÖNETİLİYOR

X'in şeffaflık politikası kapsamında paylaştığı verilerde ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın da İsrail'den yönetildiği ortaya çıktı.

Bilgilerin hızla yayılmasının ardından ABD İç Güvenlik Bakanlığı konumunu değiştirdi.

KURUMLAR İÇİN KONUM BİLGİSİ ÖZELLİĞİ KALDIRILDI

Haberlerin yayılması sonrasında ise kurumlar için konum bilgisi özelliği kaldırıldı.

BAE'DE YAŞAYIP ARAP DÜŞMANLIĞI YAPMAK!

Youtube'da trend olan "Araplar ülkemizi ele geçiriyor" videosunun sahibi X kullanıcısı Haluk Tatar'ın hesabı da Birleşik Arap Emirlikleri kaynaklı.

MASKELERİ DÜŞTÜ!

X'in yeni güncellemesiyle Atatürkçü görünen tezgah hesaplar ve yönetildiği konumlar şu şekilde:

Hesap Adı: ATAKIZ

Yöneticisi: CHP'li Nurcan Gergin

Hesabın konumu Almanya olarak gözüküyor

Hesap Adı: Dahi Oğlan

Yöneticiler: Firari FETÖ'cülerden olan Fatih Gürsoy ve Necdet Çelik

Hesabın konumu ABD olarak gözüküyor

Simge Ekici

Hesap Adı: Çapulcu Kız/Simge Ekici

Yöneticisi: FETÖ üyesi olan Tezcan Çetin

Hesabın konumu Almanya olarak gözüküyor

Halis MKA

Hesap adı: Halis MKA

Yöneticisi: 2007'de ABD'ye firar eden Halis Aydoğan

Atatürkçü maskeyi kullanıyor

Hesap isminde Mustafa Kemal Atatürk adının baş harflerini kullanıyor

Hesabın konumu ABD olarak gözüküyor

WHO18811938

Hesap adı: WHO18811938

Yöneticisi: Atatürkçü görünümlü olan bir FETÖ'cü

Hesabın konumu ABD olarak gözüküyor

Serap Yazar

Hesap adı: Yazserap01

Yöneticisi: Atatürkçü görünümlü bir başka FETÖ'cü

Hesabın konumu Almanya olarak gözüküyor

Kaç Saat Oldu Son

Hesap adı: Kaç Saat Oldu Son

Yöneticileri: Hüseyin Yılmaz ve Abdullah Purtaş

Yılmaz, 5 Mayıs 2020'de tutuklandı

Yılmaz verdiği ifadede, ' @kacsaatolduson' isimli Twitter hesabının firari Zafer kod adlı Abdullah Purtaş'ın da aralarında bulunduğu 3 kişinin yönettiğini açıkladı

Hesabın konumu Almanya olarak gözüküyor

Eren Suavi

Hesap Adı: 4Suvariii /Eren Suavi

Yöneticisi: FETÖ ile iltisaklı olan İlhan Eren

Hesabın konumu Almanya olarak gözüküyor.

Eren/ Uzaktan8138

Atatürkçü görünümlü başka bir FETÖ hesabı

Hesabın konumu Almanya olarak gözüküyor.

CHP'nin FETÖ'cü Avukatı Cemil Çiçek'in de Hollanda'ya firar ettiği iddia edilmişti

Hesabın bulunduğu ülke X'te Avrupa olarak gözüküyor.

Bahriye Üçok/ bahriye_ucok_

Atatürkçü görünümlü bir FETÖ'cü daha

Hesabın konumu Hollanda olarak gözüküyor.

İlkay/ Kemalistilkay1

Yurtdışına kaçan FETÖ'cülerden birisi

Hesabın konumu Hollanda olarak gözüküyor

Atatürkçülük maskesi takan FETÖ hesaplarından ikisi daha ifşa oldu

Hesapların birisi ABD'de diğeri Almanya'da gözüküyor.

Ateist TV hesabının Batı Asya'dan ve Ekrem İmamoğlu News hesabının ise Kuzey Amerika bölgesinden yönetildiği görülüyor.

MELİH ALTINOK X'İN MASKESİ DÜŞEN HESAPLARINI YAZDI: "SUNA ABİNİZLE TANIŞIN"

Sabah gazetesinden Melih Altınok da bugünkü yazısında X'in yeni şeffaflık adımıyla tweetlerin arkasına gizlenen bu hesapların arka planda hangi ülkelerden yönetildiğinin ortaya çıktığına ilişkin bir yazı kaleme aldı.

Altınok'un yazısı şu şekilde:

Elon Musk X'i, kaldırmayı vadettiği sansür mekanizmalarından tamamen arındıramadı ama ne olursa olsun algoritmayı daha nesnel kriterlere göre şekillendirdi.

Musk, platformu ticarileştirmesine yönelik eleştirileri de şeffaflığa yönelik attığı adımlarla telafi ediyor.

Son hamlesi, X'teki kullanıcıların profile eklediği panel. Artık X kullanıcılarının hesaplarını hangi ülkeden açtıkları, kaç kez isim değişikliği yaptıkları gibi bilgilere ulaşılabiliyor.

Peki bu neden önemli?

Bir örnek verelim.

X'de "Suna Varol" ismiyle paylaşımlar yapan bir hesap var. Profil fotosunda genç bir kadının resmi, fonda ise Atatürk var.

FETÖ'nün sosyal medya tezgahı ortaya çıktı! FETÖ trollü Suna Varol'un gerçek kimliği deşifre oldu

Hesabın Mehmet Hanife Sözen isimli bir FETÖ'cüye ait olduğu pek çok kişi tarafından bilinse de Suna Varol hala Kemalistinden solcusuna tüm muhalefetin en çok etkileşim verdiği profillerin başında geliyor ve benzeri yüzlerce hesap X'de manipülasyon yapmayı sürdürüyor. Musk'ın yeni uygulamasını deneyen pek çok kullanıcı da dünden beri ifşaatlarına devam ediyor.

"İzmirli çağdaş Türk kadını, "hemşire" biosuyla ve "nursse" adıyla X'de sazan avlayan hesabın Irak'tan açıldığını ve tam 67 kez isim değiştirdiğini öğreniyoruz mesela.

Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na kadar soyadını değiştiren siyasilere bile güvenen seçmenlerimiz, böyle şeyleri pek sorun etmezler mi diyorsunuz?

Peki, ya Kanada'dan açılan İmamoğlu profilli destek hesapları? PKK'lı kadın pozu kesen şakirtler? Sabah akşam Hindistan'dan Türkçü, Turancı twitler sallayan tipler?

Uyandırmaz mı?

Haklı olabilirsiniz.

Belki onlar da biliyorlar takipçisi oldukları, RT ettikleri kadın kılığına girmiş heriflerin kırmızı bültenle aranan FETÖ'cüler olduklarını.

Kimi, Cem Karaca'nın o muhteşem parçasındaki gibi "Yalan da olsa hoşuma gidiyor söyle" diye mırıldanıyor; kimiyse "Kavgada yumruk sayılmaz" diyor olmalı.

Ama emin olun ki bugünlerde o yumrukların hep kendi midelerine indiğini, bir yalan ortak olup nasıl hayatlarını zehir ettiklerini idrak eden muhaliflerin sayısı hızla artıyor.

DÜNYADA VAR OLAN ŞEFFAFLIK UYGULAMASI TÜRKİYE İÇİN DE KULLANIMA SUNULDU

Konuya ilişkin A Haber yayınında değerlendirmeler yapan Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık ise şunları söyledi:

"Dünyada bu şeffaflık uygulaması daha önce de var olan bir uygulamaydı, Türkiye'deki kullanıcılara da bu özellik sunuldu.

X'in bu yeni güncellemesiyle çoğunluğunun FETÖ'cü hesaplar ve yurt dışından yönetilen hesaplar olduğu da ortaya çıktı. Bu hesapların hatta başta Atatürkçü gibi görünerek farklı bir profil çizdiğini ve sonrasında ciddi kitlelere ulaşınca isim değiştirdiğini de görmüş olduk."

