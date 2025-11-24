Gürsel Tekin İmamoğlu üzerinden CHP’yi topa tuttu: Belediyeler itirafçılarla bağını koparmadı
CHP’de şaibeli kurultaylar ve yolsuzluk tartışmaları devam ederken İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilen Gürsel Tekin, parti içi süreçlere ve belediyelerdeki usulsüzlük iddialarına yönelik sert eleştiriler yöneltti. Tekin, İmamoğlu’nu isim vermeden hedef alırken, CHP'li belediyelerin “itirafçı” ve “iftiracı” olarak nitelendirilen kişilerle iletişimlerini kesmediğini öne sürdü.
Şaibeli kurultaylar ve yolsuzluk davaları ile çalkalanan Cumhuriyet Halk Partisi'nde İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilen Gürsel Tekin, partide bir süredir tartışma yaratan kurultay süreçleri, usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Tekin, İstanbul İl Başkanlığı'nda Zeki Şen ve Erkan Narsap ile birlikte düzenlediği toplantıda partililerle bir araya geldi.
Toplantıda parti tabanından çok sayıda üye söz alarak kurultay sürecinde yaşadıkları sorunları, gördükleri eksiklikleri ve çözüme yönelik önerilerini paylaştı. Tartışmaların odağında, özellikle son dönemde gündeme gelen CHP'li belediyelerdeki şaibe ve parti içi işleyişe yönelik eleştiriler yer aldı.
Gürsel Tekin, konuşmasında parti içi demokrasiyi güçlendirmenin temel öncelik olduğunu vurgulayarak, "Parti demokrasisinin gereği olarak her üyenin iradesinin sandığa eksiksiz yansıması bizim en temel önceliğimizdir. Geçmişte yaşanan hataların tekrarlanmaması için tüm süreçleri titizlikle takip edeceğiz" dedi.
Tekin, önümüzdeki günlerde yeni bir yapılanmaya gidileceğini belirterek, "Önümüzdeki günlerde 40 kişilik bir kurul oluşturacağız. Bu 40 kişilik kuruldan 39 ilçe temsilcisi oluşturup ilçe ilçe gezerek parti üyeleriyle birebir görüşmeler yapacağız. Gelen tüm şikayet ve önerileri rapor haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU'NU İSİM VERMEDEN TOPA TUTTU
Yolsuzluk iddialarıyla ilgili operasyona da değinen Tekin isim vermeden İmamoğlu suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı, bazı müteahhitler ve şirket sahipleri üzerinden parti yönetimine yönelik eleştirilerini dile getirdiği konuşmasında CHP'li belediyelerin, "itirafçı ve iftiracı" olarak nitelendirdiği kişilerle temaslarını kesmediğini söyleyerek CHP yönetimini topa tuttu.
AZİZ İHSAN'I PARTİYE KİM SOKTU?
Gürsel Tekin, geçtiğimiz günlerde Takvim'e özel yaptığı açıklamada, casusluk ve yolsuzluk soruşturmalarıyla tutuklanan Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i sert sözlerle hedef almıştı. Partide uzun yıllar emek veren isimlerin dışlandığını belirten Tekin, "Partiye 40 yıl emek vermiş insanları kapı dışarı ederken, partiyi mahkemeye verenler içeride tutuluyor" diyerek mevcut yönetime yüklenmişti.
İmamoğlu'na isim vermeden atıfta bulunan Tekin, "Aziz İhsan Aktaş nasıl oldu da 37 CHP belediyesine girdi, kim bu yolu açtı? Ben genel başkan olsam bunu ilk ben araştırırdım" sözleriyle dikkat çekici bir çıkış yapmıştı.
CHP'de liyakatın yerini gruplaşmanın aldığını savunan Tekin, "CHP artık kongrelerde para konuşulan bir hale geldi. Bu, partinin köklü geleneğine aykırı" diyerek partinin mevcut yapısını eleştirmişti.