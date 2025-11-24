Gürsel Tekin İmamoğlu üzerinden CHP’yi topa tuttu: Belediyeler itirafçılarla bağını koparmadı

Şaibeli kurultaylar ve yolsuzluk davaları ile çalkalanan Cumhuriyet Halk Partisi'nde İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilen Gürsel Tekin, partide bir süredir tartışma yaratan kurultay süreçleri, usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Tekin, İstanbul İl Başkanlığı'nda Zeki Şen ve Erkan Narsap ile birlikte düzenlediği toplantıda partililerle bir araya geldi.

Toplantıda parti tabanından çok sayıda üye söz alarak kurultay sürecinde yaşadıkları sorunları, gördükleri eksiklikleri ve çözüme yönelik önerilerini paylaştı. Tartışmaların odağında, özellikle son dönemde gündeme gelen CHP'li belediyelerdeki şaibe ve parti içi işleyişe yönelik eleştiriler yer aldı.

Gürsel Tekin, konuşmasında parti içi demokrasiyi güçlendirmenin temel öncelik olduğunu vurgulayarak, "Parti demokrasisinin gereği olarak her üyenin iradesinin sandığa eksiksiz yansıması bizim en temel önceliğimizdir. Geçmişte yaşanan hataların tekrarlanmaması için tüm süreçleri titizlikle takip edeceğiz" dedi.

Tekin, önümüzdeki günlerde yeni bir yapılanmaya gidileceğini belirterek, "Önümüzdeki günlerde 40 kişilik bir kurul oluşturacağız. Bu 40 kişilik kuruldan 39 ilçe temsilcisi oluşturup ilçe ilçe gezerek parti üyeleriyle birebir görüşmeler yapacağız. Gelen tüm şikayet ve önerileri rapor haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.