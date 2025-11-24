Başkan Erdoğan'dan kritik temas: Putin ile görüştü!

PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Başkan Erdoğan Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barışla sona ermesi için arabuluculuk konusunda hazır olduklarını bildirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULAR ELE ALINDI

Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

UKRAYNA İLE KARIŞ BARIŞ MASADA

Başkan Erdoğan görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barışla sona ermesi için Türkiye'nin gayretlerini sürdüreceğini ifade etti.

TÜRKİYE HER TÜRLÜ KATKIYI SUNMAYA HAZIR

Erdoğan Türkiye olarak tarafların doğrudan temaslarını kolaylaştıracak, bölgemizde kalıcı barışa giden yolu açacak her türlü diplomatik girişim ve planlara, geçmişte olduğu gibi bugün de katkı sunmaya hazır olduğumuzu belirtti.

