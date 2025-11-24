Başkan Erdoğan'dan kritik temas: Putin ile görüştü!

Başkan Erdoğan ve Putin (AA)

TÜRKİYE HER TÜRLÜ KATKIYI SUNMAYA HAZIR



Erdoğan Türkiye olarak tarafların doğrudan temaslarını kolaylaştıracak, bölgemizde kalıcı barışa giden yolu açacak her türlü diplomatik girişim ve planlara, geçmişte olduğu gibi bugün de katkı sunmaya hazır olduğumuzu belirtti.