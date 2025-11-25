Emlak vergisinde ikinci taksit süresi doluyor: Kimler ödeme yapmayacak?

Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren emlak vergisinde yılın ikinci taksiti için son günlere girildi. Her yıl iki taksit olarak ödenen emlak vergisinin 2025 yılı ilk taksit ödeme dönemi 31 Mayıs'ta sona ermişti. İkinci taksit için cezasız ödeme dönemi de 1 Aralık günü bitecek. Ödemeler vergiye konu taşınmazın kayıtlı olduğu belediyelerin internet siteleri veya vergi gişelerinden yapılabilecek. Ödeme süresini kaçıranlara aylık yüzde 3.7 oranında gecikme faizi uygulanacak.

BİLDİRİMİ UNUTMA 2025'te gayrimenkul alanların bu yıl sonuna kadar belediyeye bildirim yapması şart. Tapu tescil tarihinin yılın son 3 ayında olması durumunda tescil tarihinden itibaren 3 ay içerisinde bildirim yapılabiliyor. Bildirim e-Devlet üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. Süresinde beyan vermeyen mükelleflere ceza uygulanıyor.

Türk Lirası (AA)

KİMLER MUAF?

Bazı vatandaşlar ise emlak vergisinden muaf. İşte muafiyete ilişkin bilinmesi gereken detaylar:

Tek konuta sahip olan; hiç geliri olmayan ev kadınları ve işsizler, SGK'dan aldıkları emekli aylığından başka geliri olmayan emekliler (ve bunların dul ve yetimleri), engelliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri vergiden muaf.

Sahip olunan tek konutun 200 metrekareden küçük olması gerekiyor. Eğer bu tek konut sadece yılın bir döneminde oturulan yazlık, yayla evi gibi konut ise muafiyet kapsamında yer almıyor.

Sahip olduğu tek konutu kiraya verip başka bir evde kirada oturanlar muafiyet kapsamında. Ancak tek evini kiraya verip başka bir evde kira ödemeden oturanlar vergiden muaf olamıyor.

Emeklilerin muafiyet kapsamında olması için herhangi bir işte çalışmamaları şart. Emekli olup iş hayatında kalanlar çalıştıkları süre boyunca muafiyetten yararlanamaz. Ancak çalışmayı bıraktıklarında muafiyet devreye girer.

Hiçbir geliri olmayanların ve emeklilerin muafiyetten yararlanmaları için geçen yılki mevduat faizi, temettü gibi gelirlerinin toplam tutarının da 230 bin lirayı aşmaması gerekiyor.