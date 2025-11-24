'Terörsüz Türkiye' komisyonu İmralı'ya gitti: "Olumlu sonuçlar alındı"

Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Terörsüz Türkiye Komisyonu: Olumlu sonuçlar alındı

Komisyonun, 5 Ağustos 2025'te yaptığı ilk toplantıdan bu yana 18 kez toplandığı, çeşitli kesimlere yönelik dinleme ve değerlendirme faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi. Son olarak 21 Kasım 2025'te düzenlenen 18'inci toplantıda, Öcalan'ın dinlenmesine ilişkin kararın nitelikli çoğunlukla alındığı kaydedildi.

Alınan karar doğrultusunda komisyon heyetinin 24 Kasım 2025'te İmralı'ya giderek Öcalan'dan kapsamlı beyan aldığı ifade edildi. Görüşmede, 27 Şubat'ta kamuoyuna yapılan Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı, örgütün kendini feshetmesi ve silah bırakması yönündeki açıklamalar ile Suriye'de 10 Mart mutabakatının uygulanmasına ilişkin soruların ele alındığı aktarıldı.

Komisyon kaynakları, görüşmenin ardından "toplumsal bütünleşme, kardeşliğin güçlendirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin olumlu ilerletilmesi" açısından pozitif sonuçlar elde edildiğini belirtti.

Açıklamada, komisyonun bundan sonraki süreçte hedeflerini gerçekleştirme yönündeki kararlı tutumunu sürdüreceği vurgulandı.