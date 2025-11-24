İkbal’in mezarında skandal: Tutuklanan üç şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı
Fatih’te vahşice katledilen 19 yaşındaki İkbal Uzuner’in mezarı başında çekilen uygunsuz görüntülerle ilgili soruşturmada tutuklanan üç suça sürüklenen çocuğun ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheliler, mezara zarar vermediklerini savunurken, görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından pişman olduklarını söyledi.
Fatih'te surlarda Semih Çelik tarafından vahşice katledilen 19 yaşındaki İkbal Uzuner'in mezarı başında çekilen ahalaksız görüntüler üzerine başlatılan soruşturmada tutuklanan üç şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı.
Olayın sosyal medyada yayılması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu harekete geçmiş, kimlikleri belirlenen 3 suça sürüklenen çocuk, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanmıştı.
"SADECE VİDEO ÇEKTİM, ZARAR VERMEDİM"
Şüphelilerden Y.A., Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadesinde büyük pişmanlık duyduğunu söyleyerek, "Buralara geleceğini bilmiyordum. Sadece video çektim, zarar vermedim. Video yayılınca linçlendim ve videoyu sildim. Hesapları da kapattım. Pişmanım" dedi.
"MİLLETİN DAMARINA BASTIK KUSURA BAKMASINLAR"
Tutuklanan bir diğer çocuk Ö.E. ise mezara zarar vermediğini savunarak ifadesinde şu sözleri kullandı:
"Ben kesinlikle mezara zarar vermedim, sadece suladım. Milletin damarına bastık kusura bakmasınlar, İkbal'in mezarını arkadaşlarımız sosyal medyada görmüşler, 'gidelim mi' dediler gittik. Pişmanım."