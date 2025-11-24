PODCAST CANLI YAYIN

"Parti yolsuzluktan arınsın" diyenlere cadı avı mı? CHP'li vekil Meclis'te CHP ve Halk TV'ye saydırdı | "Ali Mahir Başarır" iddiası

CHP'deki "arınma" kavgası büyüyor. Sahibi İBB iddianamesinde "şüpheli" sıfatıyla yer alan, Saraçhane tarafından fonlanan Halk TV, "CHP yolsuzluktan arınsın" bildirisine imza atan CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'a "sabıkalı" dedi. Bu duruma isyan eden Çakır hem Halk TV'yi hem de ses çıkarmayan CHP'li vekillere saydırdı. Çakır'ın "adli sicil kaydını" Halk TV'ye servis ettiren ismin Ali Mahir Başarır olduğu ifade ediliyor. Kemalciler ve 'eko'sistemci vekiller arasındaki siyasi husumetin daha da büyüyeceği öngörülüyor.

İBB iddianamesi CHP'de taşları yerinden oynattı. Aralarında Kılıçdaroğlu'na sadık vekillerin de olduğu bir grup vekil kurultay arifesinde bildiri yayımladı.

CHP'Lİ 10 VEKİL İMZALADI: İMAMOĞLU AKLANAMIYORSA PARTİDEN YOLLANSIN

Genel Merkez'in yolsuzluğu savunmasına isyan edip Ekrem İmamoğlu, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut, Özgür Karabat ve adı iddianamede olan diğer CHP'lilerin parti içinde yargılanmasını istedi. "Yolsuzluğu açıklamakta zorlanıyoruz" denildi.





CHP'li vekiller İmamoğlu'nun aklanamıyorsa partiden ilişiğinin kesilmesini istedi.



Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen ve bildiriyi imzalayan vekillerden biri de CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır idi.

Sahibi İBB iddianamesinde "şüpheli" sıfatıyla yer alan, Saraçhane tarafından fonlanan Halk TV, "CHP yolsuzluktan arınsın" bildirisine imza atan Çakır'ın dosyasını açtı "sabıkalı" diye haber yaptı.




Bu gelişme sonrası CHP içindeki büyük kavga Meclis çatısı altına taşındı.

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, kendisine "sabıkalı" diyen Halk TV'yi yerden yere vurdu. Çakır, "Halk TV bana sabıkalı dedi, ulan benim nerem sabıkalı" dedi.

CHP’li Çakır partisini ve Halk TV’yi protesto etti



CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın sakinleştirmeye çalıştığı Çakır, çuvaldızı kendi partisine batırdı. "Buna ses çıkarmayan CHP milletvekillerini protesto ediyorum" dedi.




HALK TV'YE ISMARLAMA HABERİ A.M BAŞARIR MI YAPTIRDI?

Öte yandan Çakır'ın "adli sicil kaydını" Halk TV'ye servis ettiren ismin Ali Mahir Başarır olduğu ifade ediliyor. Bilindiği üzere Başarır da Mersin milletvekili.

Aynı ilden vekillik yürüttüğü Çakır'ı yakından tanıyor.



SİYASİ HUSUMET VAR... BİRİ KEMALCİ DİĞER EKO"SİSTEM"Cİ

Ismarlama haberin altında da ise siyasi husumet yatıyor. Hasan Ufuk Çakır, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlıyla bilinen bir isim ve CHP'de ismi yolsuzlukla geçen isimlerin yargılanması için 10 vekille beraber bildiriye imza attı.

Ali Mahir Başarır ise Özgür Özel'le birlikte iradesini Silivri'ye teslim etmiş durumda. İddianamedeki müspet deliller, rüşvet itiraf ve dekontlarına rağmen Ekrem İmamoğlu'nu savunuyor.

Gelinen bu noktada İmamoğlu'nun yargılanmasını isteyen CHP'lilere Genel Merkez tarafından "cadı avı başlatıldığı" görülüyor.

