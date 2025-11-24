"Parti yolsuzluktan arınsın" diyenlere cadı avı mı? CHP'li vekil Meclis'te CHP ve Halk TV'ye saydırdı | "Ali Mahir Başarır" iddiası





SİYASİ HUSUMET VAR... BİRİ KEMALCİ DİĞER EKO"SİSTEM"Cİ



Ismarlama haberin altında da ise siyasi husumet yatıyor. Hasan Ufuk Çakır, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlıyla bilinen bir isim ve CHP'de ismi yolsuzlukla geçen isimlerin yargılanması için 10 vekille beraber bildiriye imza attı.



Ali Mahir Başarır ise Özgür Özel'le birlikte iradesini Silivri'ye teslim etmiş durumda. İddianamedeki müspet deliller, rüşvet itiraf ve dekontlarına rağmen Ekrem İmamoğlu'nu savunuyor.



Gelinen bu noktada İmamoğlu'nun yargılanmasını isteyen CHP'lilere Genel Merkez tarafından "cadı avı başlatıldığı" görülüyor.