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Fırtına bitti demeden bitmez! Trabzon, ’de 1 puanı 90+6’da kurtardı

, deplasmanında Sturridge’nin penaltısıyla öne geçti. Başakşehir Visca’nın penaltısıyla skoru eşitledi. Başakşehir 78'de Skrtel'in golüyle 2-1'i yakaladı. Ancak 90+6'da Sörloth kafa vuruşuyla Bordo-Mavililer'e 1 puanı getirdi.

Fırtına bitti demeden bitmez
Trabzonspor beraberliği 90+6'da kurtardı. Ligde 3 maçtır galip gelen Bordo- Mavililer deplasmanda 1-0 öne geçtikleri maçta 'le 2-2 berabere kaldı. 27'de Crivelli'nin şutunda top direkten döndü. 37'de Mert önce Nwakaeme pozisyonun devamında Sörloth'un vuruşunu kurtardı.

PENALTILAR MAÇA DAMGA VURDU
Maçın 59. dakikasında Skretel topa elle dokununca Sturridge 61'de penaltıyı gole çevirdi: 0-1. Uğurcan 65'te Crivelli'yi düşürünce kazanılan penaltıyı 67'de Visca golle sonuçlandırdı: 1-1



SON SÖZÜ SÖRLOTH SÖYLEDİ
Maçın 71. dakikasında Clichy'nin şutunda top direkten döndü. 78'de Skrtel kaleciden dönen topu tamamladı: 2-1. 90+6'da Yusuf'un köşe atışında Sörloth takımına beraberliği getiren golü attı: 2-2.



STURRİDGE: 1 PUAN BİZİM İÇİN ÖNEMLİYDİ
, "Oyunu hiç bırakmadık. 1 puan bizim için önemliydi" dedi
Sturridge maç sonrası konuştu. İngiliz futbolcu, "Eksiklerimiz vardı ve rakibimiz biraz daha üstündü. Ama biz de sonuna kadar maçı bırakmadık. Aldığımız 1 puan bizim için önemliydi" diye konuştu.




İŞTE TARTIŞMALI POZİSYONLAR
Trabzonsporlu oyuncular maçın 42. dakikasında penaltı bekledi. Soldan gelen ortada top Crivelli'nin eline çarptı. lu oyuncular bu pozisyonda penaltı itirazında bulundu. Ancak VAR'dan çağrı gelmeyince oyun devam etti.



59'da Sörloth'un kafa vuruşunda top Skrtel'in eline çarpınca penaltı kararı çıktı. Skrtel de bu pozisyona itirazda bulundu. 66'da Uğurcan Crivelli'yi düşürdüğü gerekçesiyle penaltı kararı verildi. Uğurcan da karara itiraz etti.










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