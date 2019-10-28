Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftanın son maçında konuk olduğu Medipol Başakşehir'le son dakikada bulduğu golle 2-2 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın 10. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin ceza yayının solundan arka direğe plase vuruşunda top direk dibinden auta gitti.

20. dakikada rakip yarı alanın ortalarından topla buluşan İrfan Can, rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası önünde Crivelli ile yaptığı verkaç ile ceza sahası içine girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan İrfan'ın vuruşunda kaleci Uğurcan topu ayaklarıyla çeldi. Atağın devamında yükselen meşin yuvarlağa Crivelli'nin kafa vuruşunda Hüseyin Türkmen topu çizgiden kornere çıkardı.

36. dakikada soldan topla hareketlenen Nwakaeme, Caiçara'dan sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Bu oyuncunun arka direğe plasesinde kaleci Mert Günok topu son anda çeldi. Atağın devamında savunma meşin yuvarlağı tehlikeli bölgenin dışına uzaklaştırdı.

37. dakikada Trabzonspor üst üste net fırsatlardan yararlanamadı. Sörloth'un ceza sahası içine pasında sol çaprazda Nwakaeme'nin yerden şutunu kaleci Mert ayaklarıyla çıkardı. Savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topun gelişine Sosa'nın ceza yayı sağ çaprazından sert şutunda altıpas gerisindeki Sörloth meşin yuvarlağa ayak koydu. Mert'ten dönen meşin yuvarlak yeniden Norveçli futbolcunun önünde kaldı. Karambolde bu oyuncunun yaptığı vuruşta çizgi üzerindeki Skrtel kafayla topu tehlike bölgesinin dışına gönderdi.

45. dakikada çalımlarla ceza sahası içine giren İrfan Can Kahveci'nin sağ ayağıyla şutunda top üstten farklı şekilde auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARI

61. dakikada Trabzonspor Sturridge'nin kullandığı penaltı vuruşuyla 1-0 öne geçti.

Mücadelenin 67. dakikasında ev sahibi takım kazanılan penaltıda Visca'nın golüyle skoru 1-1 yaptı.

78. dakikada Medipol Başakşehir Skrtel'in golüyle 2-1 öne geçti.

Bordo-mavili ekipte Sörloth maçın uzatma dakikalarında attığı golle skoru 2-2 yaptı.

Mücadelede başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2 berabere bitti.