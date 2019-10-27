Ümraniyespor dört köşe!

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Cesar Grup Ümraniyespor, ağırladığı Altınordu'yu 4-0 yendi. İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri 9 ve 44'te Gimbert, 28'de Serkan ve 38'de Emircan kaydetti. TFF 1. Lig'in 9. haftasında Cesar Grup Ümraniyespor, ağırladığı Altınordu'yu 4-0 yendi. İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri 9 ve 44'te Gimbert, 28'de Serkan ve 38'de Emircan kaydetti.
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