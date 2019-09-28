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'a 350 milyonluk şok

Derbi maçın havasına giren dün büyük bir şokla sarsıldı... , Riva ve Florya protokolünü resmen feshetti. G.Saray iki ay içinde 350 milyon lira geri ödeme yapacak...

350 milyonluk şok
Derbi maçın havasına giren Galatasaray dün büyük bir şokla sarsıldı... Emlak Konut, Sarı-Kırmızılı kulüple Riva ve Florya projeleri için yapılan protokolleri iptal ettiğini açıkladı. Şirket geçtiğimiz günlerde imzalanan protokollerin fesih sürecine başlandığını açıklamıştı. Florya'nın iptal olacağı, satışların ve inşaatın başladığı Riva projesinin devam etmesi için görüşmelerin yapılacağı ifade edilmişti. Ancak bu görüşmelerden de sonuç çıkmadı ve dün tüm protokol fesih edildi. Edinilen bilgilere göre, Florya arsasında teslim yapılmadığı için proje tamamen tasfiye edildi. Ancak Riva'da hukuki süreç başlıyor. Ayrıca protokollerin feshedilmesi sonucunda Galatasaray, Emlak Konut'tan aldığı 350 milyon lirayı geri ödeyecek. Bu ödemeyi de en çok iki ay içinde yapması gerekiyor. Eğer kulüp borcunu ödeyemezse, arsaların mülkiyeti 'a geçebilir.

1 MİLYARLIK GELİRDEN DE OLDULAR!
Anlaşma gereği Riva'dan 761.6 milyon lira, Florya'dan da 237.8 milyon lira gelir sağlayacaktı. Böylece toplam geliri 1 milyar lirayı bulacaktı.


Seda TABAK

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