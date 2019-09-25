Yeniler ortada yok

Lige kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta yeni futbolcular takıma bir katkı sağlayamadı. Transfer döneminde kadrosuna Diaby, Muhammed Elneny, N'Koudou, Ruiz, Douglas, Rebocho ve Tyler Boyd'u alan Beşiktaş bu isimlerden verim alamadı.
N'KOUDOU 254 DAKİKA OYNADI
Özellikle hücum hattında oynayan oyunculardan N'Koudou ve Diaby varlık gösteremedi. N'Koudou toplam 254 dakika. Diaby 135 dakika sahada kaldı.
DOUGLAS'IN KEYFİ KAÇTI
Başakşehir maçında kötü oynadığı için eleştirilen Douglas'ın moralinin bozuk olduğu öğrenildi. Avcı'nın Brezilyalı futbolcu ile maç sonu bir görüşme yaparak eleştirdiği gelen bilgiler arasında.
ADEM LJAJİC'E TEPKİ VAR
Başakşehir maçından önce 3 sarı kartı olduğu için uyarılan Adem Ljajic'e gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştüğü için tepki gösterildiği öğrenildi.
N'KOUDOU 254 DAKİKA OYNADI
Özellikle hücum hattında oynayan oyunculardan N'Koudou ve Diaby varlık gösteremedi. N'Koudou toplam 254 dakika. Diaby 135 dakika sahada kaldı.
DOUGLAS'IN KEYFİ KAÇTI
Başakşehir maçında kötü oynadığı için eleştirilen Douglas'ın moralinin bozuk olduğu öğrenildi. Avcı'nın Brezilyalı futbolcu ile maç sonu bir görüşme yaparak eleştirdiği gelen bilgiler arasında.
ADEM LJAJİC'E TEPKİ VAR
Başakşehir maçından önce 3 sarı kartı olduğu için uyarılan Adem Ljajic'e gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştüğü için tepki gösterildiği öğrenildi.
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