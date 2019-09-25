Bugünkü
Takvim

Yeniler ortada yok

’ın yeni lerinden N’Koudou ve başta olmak üzere bu sezon alınan isimler katkı sağlayamadı. N'Koudou toplam 254 dakika. Diaby 135 dakika sahada kaldı.

Yeniler ortada yok
Lige kötü bir başlangıç yapan 'ta yeni futbolcular takıma bir katkı sağlayamadı. döneminde kadrosuna , Muhammed Elneny, N'Koudou, Ruiz, , Rebocho ve Tyler Boyd'u alan Beşiktaş bu isimlerden verim alamadı.

N'KOUDOU 254 DAKİKA OYNADI
Özellikle hücum hattında oynayan oyunculardan N'Koudou ve Diaby varlık gösteremedi. N'Koudou toplam 254 dakika. Diaby 135 dakika sahada kaldı.

DOUGLAS'IN KEYFİ KAÇTI
maçında kötü oynadığı için eleştirilen Douglas'ın moralinin bozuk olduğu öğrenildi. Avcı'nın Brezilyalı futbolcu ile maç sonu bir görüşme yaparak eleştirdiği gelen bilgiler arasında.



ADEM LJAJİC'E TEPKİ VAR
Başakşehir maçından önce 3 sarı kartı olduğu için uyarılan Adem Ljajic'e gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştüğü için tepki gösterildiği öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriYeniler ortada yok
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri