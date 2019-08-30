Quaresma paşa!

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Beşiktaş'tan ayrılan Portekizli yıldız Quaresma'yı kadrosuna kattı. İstanbul temsilcisi tecrübeli futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Son 5 sezondur Beşiktaş forması giyen Quaresma geçen sezon Siyah- Beyazlılarda 34 maçta 4 gol ve 14 asistlik bir performans sergilemişti. 35 yaşındaki Portekizli yıldız dün Beşiktaş'tan 500 bin Euro alarak sözleşmesi feshetti. Ricardo Quaresma, Kasımpaşa'dan yıllık 950 bin Euro kazanacak. İmza sonrası Beşiktaş taraftarı sosyal medyadan Quaresma'ya veda mesajları gönderdi.
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