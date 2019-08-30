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Quaresma paşa!

ı dün ile 1+1 y-ıl lık sözleşme yaparak ’a veda etti...

Quaresma paşa!
Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Beşiktaş'tan ayrılan Quaresma'yı kadrosuna kattı. temsilcisi tecrübeli futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Son 5 sezondur Beşiktaş forması giyen Quaresma geçen sezon Siyah- Beyazlılarda 34 maçta 4 gol ve 14 asistlik bir performans sergilemişti. 35 yaşındaki Portekizli yıldız dün Beşiktaş'tan 500 bin Euro alarak sözleşmesi feshetti. , 'dan yıllık 950 bin Euro kazanacak. İmza sonrası taraftarı sosyal medyadan Quaresma'ya veda mesajları gönderdi.




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