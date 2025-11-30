Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer savaşı! Alman panzeri için karşı karşıyalar
Ocak ayı transfer dönemine hızlı girmek isteyen Fenerbahçe ve Beşiktaş, çalışmalarını sürdürüyor. İki ezeli rakip gol yollarındaki sorunu çözmek için dünya yıldızını gündemine aldı. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe–Galatasaray derbisi öncesi, sarı-lacivertlilerin tecrübeli savunmacısı Milan Skriniar önemli açıklamalarda bulundu. beIN SPORTS'a konuşan Slovak stoper, hem dev karşılaşmaya hem de Galatasaray'ın golcüleri Victor Osimhen ile Mauro Icardi'ye dair dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.
"FENERBAHÇE'DE OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"
"Ocak ayında Fenerbahçe'de bir yılımı dolduracağım. Daha önce de söylediğim gibi ilk geldiğimden itibaren kendimi çok iyi hissettim. Çok iyi bağ var aramızda taraftar ve takım arkadaşlarım ile. Burada olduğum için çok mutluyum. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor."
"MOURINHO DA TEDESCO DA ÇOK İYİ TEKNİK DİREKTÖR VE İYİ İNSAN"
"İkisi de benim için çok iyi teknik direktör ve iyi insan, iyi karakterler. Farklı teknik direktörler tabii ki. Mourinho da bu oyunun bir efsanelerinden. Mourinho ile aram iyiydi tıpkı Tedesco ile olduğu gibi. İki teknik direktörü kıyaslamak benim için zor. Domenico Tedesco, detaylara daha çok önem veriyor. Bu bahsettiğim tüm teknik direktörlerde var ama hocamızı bu şekilde anlatabilirim. Onunla çalışmaktan mutluyum çünkü bize katkısı çok fazla."
"EDERSON BİZİ GÜVENDE HİSSETTİRİYOR"
"Ederson'un arkamızda öyle bir kalecinin olması bize kendimizi güvende hissettiriyor. Bize özellikle oyun kurulumunda yardımcı oluyor. Bu da bize büyük avantaj sağlıyor. Kendisi dünyadaki en iyi kalecilerden birisi. Öyle bir kaleci olduğunda arkanızda kendinizi güvende hissediyorsunuz."
"MAÇLARI ÇEVİRMEMİZ GÜZEL AMA..."
"Tabii ki maçları çevirmemiz bizim için güzel ama geriye düşmek istemeyiz. Önemli olan geriye düştüğünüzde de maçı çevirmek."
"GALATASARAY MAÇINI İLK KEZ CUMARTESİ GÜNÜ KONUŞTUK"
"Ferencvaros maçına kadar Galatasaray maçını hiç konuşmadık. Bizim için en önemlisi bir sonraki maçımız. Galatasaray ile ilgili cumartesi günü ilk kez konuştuk. Pazar günü toplantımız, video analizlerimiz olacak. O maç özelinde antrenmanımızı yapacağız. Cumartesi gününe kadar hiç konuşmamıştık. Söylediğim gibi, bizim için en önemli maç bir sonraki maç."
"BURADAKİ ATMOSFER İTALYA'DAN DAHA ÇILGIN"
"San Siro'da Inter-Milan, Inter-Juventus maçları bizim için sihirliydi. Ama buradaki atmosfer daha çılgın, gürültülü! Bu kesin. Burada derbi oynamak çok güzel. Geçen sene sahamızda Galatasaray'a karşı kupada oynamıştım. O dönem takımın içerisinde olduğu durum çok iyi değildi. Ama şimdi bu durumun farklı olacağını biliyorum. Taraftarımızın bize çok fazla destek vereceğini ve yardım edeceğini biliyorum."
"BU SENE DERBİLERDE DAHA ÖZ GÜVENLİYİZ"
"Derbilerde geçen seneye göre farkımız öz güven. En önemlisi bu. Derbilerde öz güven önemli. Ateşli atmosferlerde bir hata yaparsanız, tekrar toparlanması zor oluyor. Bu sezon bunun değiştiğini düşünüyorum. Buradaki en önemli nokta öz güven. Geçen seneye göre farklı bir takım ve kadro da var ama benim için en önemlisi öz güven.
"OSIMHEN VE ICARDI ÇOK İYİ SANTRFORLAR"
"İkisi de (Osimhen, Icardi) çok iyi santrforlar. Tabii ki özellik olarak farklı tipteler ama çok iyi oyuncular. Savunma anlamında ne yapmamız gerektiğini pazartesi günü göreceğiz. Kompakt ve agresif oynamamız, birlikte olmamız gerekiyor ki onları durdurabilelim."
"JHON DURAN ÇOK KALİTELİ"
"Jhon Duran, çok komik bir çocuk. Çok iyi, kaliteli bir forvet. İyi özellikleri var. Sezon başında bazı sorunlar yaşadı. Şu anda takıma geri döndü ve iyiye gidiyor. Çok iyi bir potansiyeli var. Kendisine inanması gerekiyor. Bana göre biraz öz güven eksikliği var. Bu da takımdan 3 ay ayrı kaldığından dolayı normal. Her geçen gün daha iyiye gidiyor. Çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Yüzde yüz olduğunda takıma verecek çok şeyi olacak."
"DERBİYİ KAZANAN ŞAMPİYON OLUR DEMEK İÇİN ERKEN"
"Derbiler şampiyonluk için belirleyici oluyorlar ama bu derbiden sonra da çok fazla maç var. Derbi kazanmak ekstra bir şeyler katıyor takıma ama bu maçı kazanan şampiyon olur demek için erken. Bu maçı kazanıp yolumuza en iyi şekilde devam etmek istiyoruz."
FRANKFURT SZYMANSKI İÇİN DEVREDE
2023 yazında Fenerbahçe'ye transfer olan Sebastian Szymanski, ilk döneminde gösterdiği çıkışa rağmen son haftalarda form grafiği düşen ve ilk 11'deki yerini kaybeden isimlerden biri olmuştu. Polonyalı yıldız için Bundesliga'dan Eintracht Frankfurt'un devre arasında resmi girişimde bulunmaya hazırlandığı öğrenildi. Alman ekibinin orta sahayı güçlendirmek için ilk hedeflerinden birinin Szymanski olduğu belirtiliyor.
20 MİLYON EUROLUK PİYANGO
Fenerbahçe yönetimi, ocak ayında yapılacak transferler için ekonomik kaynak yaratma düşüncesiyle Szymanski'ye gelecek teklifleri değerlendirmeye sıcak bakıyor. Eintracht Frankfurt'un bonuslarla birlikte yaklaşık 20 milyon euro seviyesinde bir paket sunmaya hazırlandığı ifade ediliyor. Sarı-lacivertlilerin de bu rakamı kabul edebilir düzeyde olduğu kulislerde konuşuluyor.
BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI
Sezon başında büyük umutlarla başlayan Szymanski, bu sezon beklentilerin gerisinde kaldı. 26 yaşındaki orta saha, tüm kulvarlarda çıktığı maçlarda yalnızca 2 gol ve 2 asistlik katkı sağlayabildi. Geçen sezonki performansıyla dikkat çeken yıldız oyuncunun piyasa değerinin de 14 milyon euroya kadar gerilediği aktarılıyor.
AYRILIK İÇİN SÜREÇ HIZLANABİLİR
Edinilen bilgilere göre hem Fenerbahçe cephesinde hem de oyuncu tarafında ocak ayında ayrılığa kapı aralanmış durumda. Önümüzdeki günlerde Szymanski cephesinde hareketli gelişmeler yaşanması beklenirken, Alman kulübünün resmi teklifini kısa süre içinde iletmesi öngörülüyor.
10 MİLYON EUROYA GELDİ
Fenerbahçe, Polonyalı yıldızı 10 milyon euro civarında bonservisle birlikte Dinamo Moskova'dan transfer etmişti. Sarı lacivertli ekip ilk döneminde fırtına gibi esen futbolcusundan en yüksek karla ayrılık gerçekleştirmek amacında.
MADRID EKİBİNDEN TARİHİ BAŞARI
Atletico Madrid bu galibiyetle birlikte önemli bir istatistiğe de imza attı. Başkent ekibi, sezonun ilk 14 maçının tamamında öne geçen takım unvanını elde ederek Real Madrid'in 1991-92 sezonundan beri koruduğu rekoru kırdı. Diego Simeone'nin ekibi hem savunma disiplini hem de hücum gücüyle ligde dengeleri değiştirmeye devam ediyor.
SIMEONE'DEN SÖRLOTH'A ÖVGÜ YAĞMURU
Karşılaşmanın ardından Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, yıldız golcü Sörloth'a övgüler yağdırdı. Simeone, "Sörloth hakkındaki görüşüm, onun son derece önemli olduğu yönünde. Başka hiçbir oyuncunun bize sunamayacağı özelliklere sahip. Ona bu haliyle ihtiyacımız var. Onun da mutlu olduğunu düşünüyorum." sözleriyle oyuncusunun takım için vazgeçilmez bir profil çizdiğini vurguladı.
FENERBAHÇE İÇİN TRANSFER İHTİMALİ AZALDI
Devre arasında golcü transferi yapmayı planlayan Fenerbahçe, Sörloth için girişimlerde bulunmayı hedefliyordu. Ancak son haftalardaki yüksek form grafiği ve Simeone'nin açık şekilde sahip çıkması, transfer ihtimalini ciddi biçimde zora soktu.
Norveçli golcünün hem performansı hem de teknik ekibin güvenini bu denli kazanmış olması, Fenerbahçe'nin bu dosyada şansını oldukça düşürdü. Sarı-lacivertlilerin ocak ayı planlamasını artık farklı alternatiflere çevirmesi bekleniyor. Gündemde ise flaş bir isim var.
FÜLLKRUG DOSYASI AÇILDI! SÜPER LİG DEVLERİ YENİ GOLCÜSÜNÜ BULDU
Trendyol Süper Lig'de rekabet kızışırken, devre arası transfer dönemi yaklaşmadan büyük bombalar patlamaya başladı. 5 Ocak – 10 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak ara transfer dönemi öncesi gündeme düşen en sıcak isimlerden biri, Alman futbolunun güçlü santrforu Niclas Füllkrug oldu. Borussia Dortmund formasıyla hafızalara kazınan tecrübeli golcünün rotasının İstanbul'a döndüğü iddia edildi.
WEST HAM'DA İSTENMEYEN ADAM OLDU
2024 yazında 27 milyon euro'luk transfer bedeliyle Dortmund'dan West Ham United'a geçiş yapan Füllkrug, İngiltere macerasında beklenen etkiyi yaratamadı. Premier Lig'de çıktığı 7 maçta gol ya da asist üretemeyen 32 yaşındaki santrfor, kulüp yönetiminin de baskısıyla ayrılık listesine eklendi. İngiliz basını, West Ham'ın Füllkrug'a "ocakta kulüp bul" mesajını ilettiğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından oyuncunun menajeri de yeni adres için harekete geçti.
MENAJERİ TÜRKİYE'DE! İKİ DEV MASADA
İngiliz kaynaklara göre Füllkrug'un menajeri, yıldız golcüyü Süper Lig'den iki dev kulübe önerdi. Devre arasında forvet hattını güçlendirmeyi planlayan Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin, Alman golcü için bilgilendirildiği ifade edildi. Her iki kulübün de "yeni santrfor" arayışında olması transfer ihtimalini kuvvetlendirirken gözler yönetimlerin vereceği karara çevrildi.
BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'DE SORUNLU FORVET HATTI
Beşiktaş cephesinde Tammy Abraham'ın performansı beklentilerin altında kalmış durumda. Siyah-beyazlılarda En-Nesyri'nin de ocak ayında ayrılma ihtimali bulunuyor. Fenerbahçe'de ise golcü rotasyonunun genişletilmesi hedefleniyor. Hem lig yarışında hem de Avrupa hedefine gidilen yolda güçlü bir santrfor isteği Füllkrug ihtimalini daha anlamlı hale getiriyor.
UYGUN BEDELLE AYRILIĞA İZİN VERİLECEK
West Ham United'ın Füllkrug için yüksek bir bonservis talep etmeyeceği, makul bir teklif gelmesi durumunda deneyimli golcünün transferine izin vereceği belirtiliyor. 10 milyon euro güncel piyasa değerine sahip Füllkrug'un, İngiltere defterini kapatmaya istekli olduğu da öne sürülüyor.
DEVRE ARASI İÇİN EN SICAK DOSYALARDAN BİRİ
Süper Lig devlerinin forvet arayışında ismi listenin ön sıralarına yükselen Niclas Füllkrug, ocak ayının en konuşulan transfer başlıklarından biri olmaya aday. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin atacağı adımlar, Alman yıldızın kariyerindeki yeni durağı belirleyecek.