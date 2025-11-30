Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer savaşı! Alman panzeri için karşı karşıyalar

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe –Galatasaray derbisi öncesi, sarı-lacivertlilerin tecrübeli savunmacısı Milan Skriniar önemli açıklamalarda bulundu. beIN SPORTS'a konuşan Slovak stoper, hem dev karşılaşmaya hem de Galatasaray'ın golcüleri Victor Osimhen ile Mauro Icardi'ye dair dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

"FENERBAHÇE'DE OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

"Ocak ayında Fenerbahçe'de bir yılımı dolduracağım. Daha önce de söylediğim gibi ilk geldiğimden itibaren kendimi çok iyi hissettim. Çok iyi bağ var aramızda taraftar ve takım arkadaşlarım ile. Burada olduğum için çok mutluyum. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor."

"MOURINHO DA TEDESCO DA ÇOK İYİ TEKNİK DİREKTÖR VE İYİ İNSAN"

"İkisi de benim için çok iyi teknik direktör ve iyi insan, iyi karakterler. Farklı teknik direktörler tabii ki. Mourinho da bu oyunun bir efsanelerinden. Mourinho ile aram iyiydi tıpkı Tedesco ile olduğu gibi. İki teknik direktörü kıyaslamak benim için zor. Domenico Tedesco, detaylara daha çok önem veriyor. Bu bahsettiğim tüm teknik direktörlerde var ama hocamızı bu şekilde anlatabilirim. Onunla çalışmaktan mutluyum çünkü bize katkısı çok fazla."