Sancaktepe’de trafik terörü: İki saldırgan yakalandı
İstanbul Sancaktepe’de ters yönden gelip motosiklet sürücüsüne saldıran iki kişi gözaltına alınırken, yeni Trafik Kanunu Teklifiyle ters yönde araç kullanan ve yol kesip saldırıda bulunan sürücülere 180 bin TL’ye varan idari para cezaları ve 60 güne kadar ehliyet geri alımı dahil ağır yaptırımlar geliyor.
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde ters yönde ilerleyerek trafik güvenliğini tehlikeye atan ve kendisini uyaran motosiklet sürücüsüne saldıran Ş.A. ve C.Ö. aynı gün gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olayla ilgili "gereği yapıldı" mesajını paylaştı.
Yeni Trafik Kanunu Teklifi kapsamında, saldırı amacıyla araçtan inen ve yolu kapatan sürücülere uygulanacak yaptırımlar da netleşiyor. Buna göre trafik magandalarına 180 bin TL idari para cezası, 60 gün ehliyet geri alımı ve 60 gün araç trafikten men cezası uygulanacak.
Ayrıca ters yönde araç kullanan sürücüler için de farklı yol türlerine göre yeni ceza miktarları belirlendi:
Tek yönlü yollarda: 10 bin TL
Yerleşim yeri bölünmüş yollarda: 20 bin TL
Şehir dışı bölünmüş yol ve otoyollarda: 90 bin TL idari para cezası uygulanacak.
Bu kapsamda şehir dışı ve otoyollarda ters yönde araç kullanan sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araçları 60 gün trafikten men edilecek.