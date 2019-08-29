Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 29.08.2019 19:37
  • Son Güncelleme: 29.08.2019 19:37

Son dakika: resmen 'da

'tan ayrılan Quaresma'nın yeni adresi yine oldu. , Portekizli yıldız futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Quaresma transferi resmen açıklandı!

'tan ayrılan Quaresma'nın yeni adresi yine oldu. Portekizli yıldız, kendisini 1+1 yıllığına 'ya bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Lacivertli beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından, Quaresma'nın kariyeriyle ilgili bir video paylaşıldı ve "Hoş Geldin " denildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada ise "Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Ricardo Quaresma, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1+1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadeleri yer aldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriSon dakika: Ricardo Quaresma resmen Kasımpaşa'da
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri