Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1 Aralık’ta toplanıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 1 Aralık Pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanacak. Toplantıda Terörsüz Türkiye süreci, Suriye’deki gelişmeler, Ukrayna–Rusya savaşı ve ekonomi başlıkları ele alınacak.
Giriş Tarihi:
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1 Aralık Pazartesi Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda Terörsüz Türkiye süreci, Suriye'deki son durum, Ukrayna Rusya savaşı ve ekonomik gelişmeler değerlendirilecek.