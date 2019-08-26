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Sturridge: Yeniden meydan okuyacağım

, Sturridge ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzaladı. İngiliz oyuncu, “Yeniden meydan okuyacağım. Burada olmaktan çok mutluyum”dedi.

Yeniden meydan okuyacağım
Trabzonspor ​anlaşmaya vardığı İngiliz futbolcu Daniel Sturridge ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzaladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Başkan Ahmet Ağaoğlu da katıldı.

TARAFTARA TEŞEKKÜRLER
Sturridge imza töreninde yeniden meydan okuyacağını söyleyerek, "Heyecanlıyım ve Türkiye'de olmaktan çok mutluyum. En büyük teşekkürü taraftarımız hak ediyor. Buraya gelmek için ikna olmamda büyük katkı sağladılar. Takımın başarısı için elimden geleni yapacağım. Umarım sezon sonunda mutlu oluruz" dedi.



1000 FORMA SATIN ALDI
ettikleri futbolculara forma satma geleneğini dün de sürdürdü. Başkanın, "Kaç forma alıyorsun?" sorusuna , "Şimdilik 1000 forma" cevabını verdi.

STURRİDGE TRİBÜNDEN MAÇI İZLEDİ
'un yeni transferi Sturridge dünkü karşılaşmayı tribünden izledi. İngiliz futbolcuya Bordo-Mavili taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu. Sturridge yapılan tezahüratlardan çok etkilendi


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