TRABZONSPOR haftalardır bitirmek için uğraştığı transferde bir aksilik olmazsa bugün mutlu sona ulaşıyor. Pazartesi gecesi İstanbul'a gelen İngiliz golcü Daniel Sturridge ile dün yapılan görüşmeler son derece olumlu geçti.

DETAYLAR MASAYA YATIRILDI

YAPILAN görüşmelerde tüm detaylar masaya yatırıldı ve anlaşma sağlandı. Daniel Sturridge ile bugün 3 yıllık sözleşme imzalanması ve gerekli KAP açıklamasının yapılması bekleniyor.

SORUNLAR TEK TEK AŞILDI...

BAŞKAN Ahmet Ağaoğlu'nun "Sturridge ile her konuyu konuştuk. Görüşmeler harika geçti. Anlaşma konusunda büyük bir aşama kat ettik. Yarın (bugün) sabah her şey netleşmiş olur" dediği bildirildi.

SUAREZ'LE HARİKA İKİLİ OLMUŞTU

30 yaşında olan Daniel Sturridge, son 10 yılda Premier Lig'e damga vurmuş isimlerden birisi olarak gösteriliyor. Özellikle Liverpool'da Luiz Suarez ile çok iyi bir ikili oluşturmuştu.