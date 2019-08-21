Bugünkü
Takvim

taraftarı geri sayıma geçti! Sturridge bugün imzalıyor

ile arasında ’da yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı. İngiliz futbolcu bugün üç yıllık resmi sözleşme imzalayacak.

Sturridge bugün imzalıyor

TRABZONSPOR haftalardır bitirmek için uğraştığı transferde bir aksilik olmazsa bugün mutlu sona ulaşıyor. Pazartesi gecesi İstanbul'a gelen İngiliz golcü Daniel Sturridge ile dün yapılan görüşmeler son derece olumlu geçti.

DETAYLAR MASAYA YATIRILDI
YAPILAN görüşmelerde tüm detaylar masaya yatırıldı ve anlaşma sağlandı. Daniel Sturridge ile bugün 3 yıllık sözleşme imzalanması ve gerekli KAP açıklamasının yapılması bekleniyor.

SORUNLAR TEK TEK AŞILDI...
BAŞKAN Ahmet Ağaoğlu'nun "Sturridge ile her konuyu konuştuk. Görüşmeler harika geçti. Anlaşma konusunda büyük bir aşama kat ettik. Yarın (bugün) sabah her şey netleşmiş olur" dediği bildirildi.

SUAREZ'LE HARİKA İKİLİ OLMUŞTU
30 yaşında olan Daniel Sturridge, son 10 yılda Premier Lig'e damga vurmuş isimlerden birisi olarak gösteriliyor. Özellikle Liverpool'da Luiz Suarez ile çok iyi bir ikili oluşturmuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriTrabzonspor taraftarı geri sayıma geçti! Sturridge bugün imzalıyor
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri