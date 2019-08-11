Trabzonspor’dan yenilmezlik serisi

Trabzonspor, 26 Şubat'ta Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3-1 mağlup olduğu Ümraniyespor müsabakasının ardından 2019'da oynadığı son 16 maçta yenilgi yüzü görmedi. 2018-19 sezonunda ligde oynadığı son 11 maçta 8 galibiyet ve 3 beraberlik alan Bordo-Mavililer, daha sonra yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da oynanan 4 hazırlık karşılaşmasından beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, son olarak Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turu ilk sınavında da Sparta Prag ile deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı.
SPARTA PRAG'A BİLENİYORLAR
Trabzonspor, Sparta Prag ile oynayacağı Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçının hazırlıklarına dün de devam etti. 1.5 saat süren çalışmada futbolcuların moralli ve neşeli oldukları görüldü.
SPARTA PRAG'A BİLENİYORLAR
Trabzonspor, Sparta Prag ile oynayacağı Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçının hazırlıklarına dün de devam etti. 1.5 saat süren çalışmada futbolcuların moralli ve neşeli oldukları görüldü.
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