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’dan yenilmezlik serisi

Son olarak ’taki kupa maçında Ümraniye’ye kaybeden Fırtına, sonrasında oynadığı 16 maçta yenilgi yüzü görmedi...

Trabzonspor’dan yenilmezlik serisi
, 'ta Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3-1 mağlup olduğu Ümraniyespor müsabakasının ardından 2019'da oynadığı son 16 maçta yenilgi yüzü görmedi. 2018-19 sezonunda ligde oynadığı son 11 maçta 8 galibiyet ve 3 beraberlik alan Bordo-Mavililer, daha sonra yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da oynanan 4 hazırlık karşılaşmasından beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, son olarak Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turu ilk sınavında da Sparta Prag ile deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı.

SPARTA PRAG'A BİLENİYORLAR
Trabzonspor, ile oynayacağı 3. ön eleme turu rövanş maçının hazırlıklarına dün de devam etti. 1.5 saat süren çalışmada futbolcuların moralli ve neşeli oldukları görüldü.

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