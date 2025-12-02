CANLI | Başkan Erdoğan'dan hakim ve savcılar kura töreninde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'ne katıldı.Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programda önemli açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN





Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:



Yasama ve yargı organlarımızın saygı değer temsilcileri, adalet teşkilatımızın kıymetli mensupları, değerli hakim ve savcılarımız kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum 28. dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile 18. dönem İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni münasebetiyle sizleri külliyemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

ÖZGÜRLÜKLER HERKESE EŞİT

Başörtülü yargı mensuplarımız konusunda edep ve ahlak sınırlarını aşan hazımsızlıklara zaman zaman şahit oluyoruz. Akıl, vicdan ve hukukla bağdaşmayan bu tepkileri derin bir teessüfle takip ediyoruz. Türkiye artık bunları geride bırakmıştır.



Belki biraz zaman alacak, belki biraz hazım problemi çekilecek ama özgürlüklerin herkese eşit uygulandığı yeni Türkiye'yi inşallah herkes kabullenecek.