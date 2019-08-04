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sınıfı geçemedi

Mirin’e kulüp bulursa hemen satılacak.

Isimat Mirin sınıfı geçemedi
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Udinese ile oynanan hazırlık maçında 11'de şans verdiği Isimat Mirin'in performansından memnun kalmadı. Mirin'in kulüp bulunması durumunda satılacağı ve bunun onayını da Abdullah Avcı'nın verdiği öğrenildi. Bu durumda stoper transferi öncelikli bir duruma gelmiş oldu.

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