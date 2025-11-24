Komisyonun İmralı ziyareti öncesi Öcalan'dan yeni mesaj: Türkiye, Orta Doğu ve Kürtlerin kaderini etkileyecek tarihsel bir eşikteyiz

Komisyonun İmralı ziyareti öncesi Öcalan'dan yeni bir mesaj geldi (Fotoğraf: Takvim / Arşiv)





"BU GEÇİŞ TARİHSEL VE EVRENSEL GERÇEKLİĞİN ZORUNLULUĞU"



Bu geçiş yalnızca politik bir tercih değil, aynı zamanda tarihsel ve evrensel gerçekliklerin zorunlu kıldığı bir yönelimdir.



Öcalan, "Kalıcı barış ve gerçek çözüm için, hukukun yeniden inşa edilmesi ve demokratik siyasetin kurumsallaştırılması, vazgeçilmez bir gerekliliktir. Bu açıdan keyfi uygulamalara son verilmesi, evrensel hukuk ilkelerinin ve uluslararası kurumların kararlarının ivedilikle yerine getirilmesi büyük önem taşımaktadır" şeklinde konuştu.