Komisyonun İmralı ziyareti öncesi Öcalan'dan yeni mesaj: Türkiye, Orta Doğu ve Kürtlerin kaderini etkileyecek tarihsel bir eşikteyiz

Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun İmralı ziyareti öncesi PKK'nın kurucu elebaşı Abdullah Öcalan'dan yeni mesaj geldi. "Bugün bulunduğumuz tarihsel eşik, Türkiye’nin, Orta Doğu’nun ve Kürt toplumunun kaderini etkileyecek niteliktedir" diyen Öcalan, "Bu geçiş yalnızca politik bir tercih değil, aynı zamanda tarihsel ve evrensel gerçekliklerin zorunlu kıldığı bir yönelimdir" ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye sürecinde çok kritik bir viraja girildi.

Meclis çatısı altında çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'ya gitmesi oy çokluğuyla kararlaştırıldı.

MHP, DEM Parti ve AK Parti'den isimlerin oluşturacağı 3 kişilik heyet Adalet Bakanlığı'na yapılan başvurunun neticelenmesi sonucu İmralı Adası'na gidecek.

İMRALI'DA GÜNDEM YPG

Komisyonun çantasında ise terörsüz bölge hedeflerine sekte vuran "YPG" konusunun olacağı değerlendiriliyor.

Nitekim MHP lideri Devlet Bahçeli de terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın YPG'ye dönük bir çağrı yapması gerektiğini savunuyor. "Terörsüz Türkiye tereddütsüz Türkiye'dir" diyen Bahçeli, "SDG/YPG henüz silah bırakmamış, 27 Şubat İmralı çağrısına riayet etmemiştir. Halbuki İmralı'nın çağrısı PKK'nın yanı sıra bölücü terörün tüm bileşenlerini kapsamaktadır. SDG/YPG'ye direkt aynı mahiyet ve muhtevada bir çağrıda bulunulmalı" demişti.

ÖCALAN'DAN YENİ MESAJ

Öte yandan komisyonun İmralı ziyareti öncesi PKK'nın kurucu elebaşı Abdullah Öcalan'dan yeni bir mesaj geldi.

Almanya'nın Bonn kentinde düzenlenen bir konferansa mesaj gönderen Öcalan, Türkiye, Orta Doğu ve Kürt toplumunun kaderini etkileyecek nitelikte tarihsel bir eşikte olunduğunu söyledi.

"TÜRKİYE, ORTA DOĞU VE KÜRTLERİN KADERİNİ ETKİLEYECEK TARİHSEL BİR EŞİKTEYİZ"

Şu ifadeleri kullandı:

Barış, sadece Kürtler için değil, bölgedeki tüm halklar için umut verici ve değerlidir. Bu çabalar, halklar arasında karşılıklı anlayışı güçlendiren; onurlu bir birlikte yaşamı ve barışın toplumsal zeminini besleyen önemli bir katkı niteliğindedir.

Bugün bulunduğumuz tarihsel eşik, Türkiye'nin, Orta Doğu'nun ve Kürt toplumunun kaderini etkileyecek niteliktedir.


İçinden geçtiğimiz dönem, negatif devrim sürecinden pozitif bir dönüşüm evresine geçişin mümkün olduğu; çatışmanın, dışlanmanın ve hukuksuzluğun aşılabileceği bir fırsat sunmaktadır.

"BU GEÇİŞ TARİHSEL VE EVRENSEL GERÇEKLİĞİN ZORUNLULUĞU"

Bu geçiş yalnızca politik bir tercih değil, aynı zamanda tarihsel ve evrensel gerçekliklerin zorunlu kıldığı bir yönelimdir.

Öcalan, "Kalıcı barış ve gerçek çözüm için, hukukun yeniden inşa edilmesi ve demokratik siyasetin kurumsallaştırılması, vazgeçilmez bir gerekliliktir. Bu açıdan keyfi uygulamalara son verilmesi, evrensel hukuk ilkelerinin ve uluslararası kurumların kararlarının ivedilikle yerine getirilmesi büyük önem taşımaktadır" şeklinde konuştu.

