Başkan Erdoğan'dan komisyonun İmralı'ya gidişine ilişkin açıklama: Terörün tasfiyesini hızlandıracak bir karar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'daki G-20 Liderler Zirvesi dönüşü Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun İmralı kararına ilişkin konuştu. Erdoğan, "Komisyonun aldığı en son kararı, sürecin önünü açan, sürece katkı sunacak, terörün tasfiyesini hızlandıracak bir karar olarak değerlendiriyoruz."dedi.

Meclis çatısı altında çalışmalarını sürdüren Terörsüz Türkiye Komisyonu'na İmralı onayı çıktı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkan Vekili ve Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten oluşan komisyon üyelerinin yarın veya çarşamba günü İmralı'ya gideceği öğrenildi.

"Terörün tasfiyesi hızlanacak"

"KOMİSYONUN KARARI SÜRECİN ÖNÜNÜ AÇAR"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'daki G-20 dönüşü, Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun İmralı'ya gidişine ilişkin konuştu.

Erdoğan, "Komisyonun aldığı en son kararı, sürecin önünü açan, sürece katkı sunacak, terörün tasfiyesini hızlandıracak bir karar olarak değerlendiriyoruz."dedi.





Konuya ilişkin Başkan Erdoğan'a şu soru yöneltildi:

Mecliste oluşturulan Milli Birlik ve Dayanışma Kardeşlik Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'ya gitme kararını hep birlikte takip ettik. CHP'nin İmralı'ya gidecek heyette yer almama kararını, tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz acaba?


"CUMHUR İTTİFAKI OLARAK EŞGÜDÜMLE YÜRÜTÜYORUZ"

Başkan Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak, Terörsüz Türkiye çalışmalarını eşgüdüm içinde yürütüyoruz. Hem bizim Sayın Bahçeli'yle hem de arkadaşlarımızın MHP'deki muhataplarıyla yakın diyaloğu var. Ayrıca DEM Parti heyetini de belli periyotlarla kabul ediyoruz. Bu çalışma modeli ile süreci buraya kadar kazasız belasız getirdik. Mecliste kurulan komisyon, farklı siyasi partilerin sürece dahil olması ve katkı vermesi açısından çok mühimdi. Komisyon Sayın Meclis Başkanımızın riyasetinde önemli işlere imza attı. Biz de Komisyona her türlü katkıyı, desteği verdik. Terörsüz Türkiye sürecini, gündelik siyasetin yıpratıcı tartışmalarının uzağında tutmaya özen gösterdik" ifadelerini kullandı.

"SÜRECİN ÖNÜNÜ AÇAN BİR KARAR"

Komisyonun İmralı'ya gitme kararını değerlendiren Erdoğan, "Komisyonun aldığı en son kararı, sürecin önünü açan, sürece katkı sunacak, terörün tasfiyesini hızlandıracak bir karar olarak değerlendiriyoruz. Partimizi temsilen Hatay Milletvekilimiz Hüseyin Yayman'ı malum görevlendirdik. Hüseyin Bey uzun yıllar bu meseleyi çalışmış, daha önce Akil İnsanlar Heyetimizde yer almış bir arkadaşımız. Bu konuya vukufiyeti sebebiyle Partimiz adına çalışmalara Hüseyin Bey katılacak" değerlendirmesini yaptı.




4 MADDEDE SIRALADI: ANA HEDEF MENZİLE VARMAK

Başkan Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecinde ana hedefin menzile varmak olduğunun altını çizerek "Terörsüz Türkiye menziline varana kadar sabırla, samimiyetle, cesaretle ve kararlılıkla hareket etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Terörsüz Türkiye komisyonu helikopterle İmralıya gidecek! Gündem: YPG | Ses-görüntü kaydı olacak mı?Terörsüz Türkiye komisyonu helikopterle İmralıya gidecek! Gündem: YPG | Ses-görüntü kaydı olacak mı?

