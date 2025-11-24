TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan bahis operasyonu açıklaması! "Bazı kulüpler zarar görecek"
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bahis operasyonuna dair bir basın toplantısı daha düzenledi. Hacıosmanoğlu, "Sıra futbolculara gelince işi sulandırmaya başlayanlar oldu." derken, bazı kulüplerin de bu işin sonunda zararlı çıkacaklarını söyledi. İşte Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar...
Hacıosmanoğlu'nun sözleri şu şekilde:
"Samimi olarak Türk futbolunun temizlenmesini, sahada tiyatro seyretmek istemiyorum diyen insanların, sadece seyredenler açısından değil bu işe emek, hizmet veren, gecesini gündüzüne katan başkanından yöneticisine teknik direktöründen malzemecisine kadar, futbol onlar varsa var taraftarlarımız. En büyük emekçi onlar. Kimi harçlığını kullanıyor, kimi zor şartlarda kazandığı parayı kullanıyor. Hiçbiri tiyatro seyretmek istemiyor. Dürüst, adil, eşit mesafede kararların verildiği, başarıların sahada kazanıldığı bir Türk futbolu istiyor. Zarar görecek kulüpler ve futbolcular da var. Hayat nasıl devam edecek diye bir soru var herkesin kafasında. Bu ülkede, Allah bir daha göstermesin deprem oldu bu ülkede, pandemi diye bir şey icat oldu. Bunların hepsi doğal afet. Futbolda da bir deprem var. Herkes müsaade etsin ki, takım sayıları orada nasıl arttıysa şimdi de düşsün."
"VERİLMEYEN VERİLER İÇİN TALEPTE BULUNDUK"
"Bilgiler yeteri derecede alındı mı, 6 tane şirket var, 1'inin lisansı iptal edilmiş. Hangi verilere göre tam sağlıklı aldınız mı hepsini diyorlar. Biz bu şirketlerden bilgileri istedik, ilk etapta gelen bilgileri bir kenarda bekletemezsiniz. Bize gelen bilgileri, Hukuk Kurulu titizlikle inceleyip PFDK'ye sevklerini yaptı. Eksik veya gelmeyen bilgilerle ilgili, Bakanlık üzerinden aynı firmalardan bilgi talep ettik. Belli kısmı geldi. Gelmeyenlerle ilgili de, burada tarihi de var, Savcılığa suç duyurusunda bulunduk, verilmeyen verilerle ilgili. Savcılık da aynı firmalardan bilgi talep etti. Umut ediyorum ki onlar da en yakın zamanda gelecek."
"KİM SUÇSUZSA İSPAT ETSİN"
"Benim arkadaşlarım da Hukuk Kurulu ile birlikte ne yapıyor, PFDK'ye sevk ediyor, ilk yargı oranına. Bu suçları işlemediğinizi kanıtlarsanız, itiraz edersiniz, ceza almazsınız. Ceza alırsanız futbolun Yargıtay'ı var, Tahkim Kurulu, oraya müracaat edersiniz. Mağdur edildiği düşünülen insanlar var, çok konuşuyorlar. Kimseyi mağdur etme düşüncesinde değiliz. Futbol ailesinin tümünün şeref ve haysiyetinden sorumluyuz. Kim suçsuzsa suçsuzluğunu ispat eder."
"BAŞKANLARA ÇAĞRIDA BULUNDUM"
"Biz kendi önümüzü temizliyoruz diye değerli başkanlara çağrıda bulundum. Onlara yakışan kendi iradeleriyle kendi temizliklerini yapmasıydı. Biz sportif olarak bu çalışmayı yapıyoruz ama bunun bir de cezai boyutu var. İstanbul Başsavcımız ve ekibine teşekkür ediyorum. Onlar da titizlikle çalışıyorlar. Biz sportif olarak yargılıyoruz ama onlar da ceza yargılamasına derinleştirerek devam ediyorlar. Bana göre de devam etmesi lazım. Türk futboluna zarar veren unsurlar dışarı atılmalı."
"İŞİ SULANDIRMAYA ÇALIŞANLAR OLDU"
"Konuşmamın içinde söyledim. Hakemlerle başlayınca orada da kendilerine çıkar devşirmeye çalışan kulüpler oldu, uyardık onları. Orada destek anlamlıydı. Sıra futbolculara gelince ve arkasının geleceğini fark edince sulandırmaya çalışanlar oldu. Bunun topluma hiçbir faydası yok. Bireysel, kurumsal olarak ufak bir çıkar elde edebilirsiniz ama bu kutsal göreve hiçbir katkınız yok. Temiz Türk futbolu istiyorsak size dokunduğu zaman da aynı desteğe devam etmeniz lazım. Konuşmamın içinde söyledim, üzülerek dinliyorum, TFF verileri nasıl aldı, öyle yetkisi var mı diyorlar. Bahis şirketinden veri isteme yetkim yok ama bağlı oldukları bakanlık var, kanunlara göre de o bilgileri oradan isteme hakkım var. Silsile yoluyla nasıl alındığını, o süreçte kimsenin manipüle yapamayacağı açık ortada. Bu tür konuşmalardan değerli başkanlar kaçınsın."
"KULÜPLERİMİZ DESTEK OLSUN"
"Bir kez daha güzide kulüplerimize çağrıda bulunuyorum. Kurumsal ve kişisel menfaatleri bir kenara bırakıp, temiz Türk futbolu adına cesurca başlatılan bu harekete herkesin destek olmasını rica ediyorum."
"TEMİZ TÜRK FUTBOLU BIRAKALIM"
"Takımlar hayatını nasıl devam ettirecek diye sürekli toplantı yapıyoruz. İsimlerine gerek yok, maçlar oynandı hafta sonu, bir takımın 3 kalecisi gitmiş, genç bir tane kaleci kalede. Belki de asıl kalecileri olsaydı o kurtarışları yapamayacaktı. Her şeyin arkasında bir fırsat var. Alt liglerden birçok takımın oyuncusu gitti, gitti ama gençlerin önünü açmak lazım. Anadolu'dan oyuncu alabilirler. Federasyon olarak bakanlıkla konuşup ekstra maddi katkı sağlanması gerekiyorsa bu konular hakkında da çalışma yapacağız. Bunların hepsi kim zarar görüyorsa temizlenme adına bu çileye katlanacak. Katlanacak ki temiz Türk futbolu bırakalım."
"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUN"
"Biz kimseyi mağdur etme gibi bir düşünce içerisinde değiliz. Kim suçsuzca ilk yargı organında suçsuzluğunu ispat etsin. Biz çoğu arkadaşa 'Sizin adınıza bir işlem yapıldıysa suç duyurusunda bulunun' dedik. Sonrasında biz gerekeni yaparız."