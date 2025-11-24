Bakan Kurum 21 yıllık devrimi paylaştı: Adım adım Türkiye'nin COP31 başkanlığı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin 2026'da ev sahipliğini ve başkanlığını yürüteceği COP31 Taraflar Konferansı'na ilişkin, "21 yılda hayata geçirdiğimiz devrim niteliğindeki kararlar sonrasında iklim değişikliği ile mücadelemiz, COP31 Taraflar Konferansı'na ev sahipliğiyle taçlandı." ifadesini kullandı. Bakan Kurum Türkiye'nin COP31 başkanlığına uzanan yolculuğunu paylaştı TÜRKİYE'NİN ZAFERİYLE SONUÇLANDI



Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2004'te BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin imzalanmasıyla başlayan Türkiye'nin iklim eyleminin, 2021 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyaya ilan ettiği 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi ile hızlandığı ve son 2 yılda COP31 ev sahipliği için yürütülen mekik diplomasisinin Brezilya'da 5 gün boyunca devam eden müzakereler sonrası Türkiye'nin zaferiyle sonuçlandığı anımsatıldı. Açıklamada, COP31'e Türkiye'nin ev sahipliği yapmasının, uluslararası görünürlük ve iklim diplomasisinde belirleyici konuma gelmesi açısından büyük önem taşıdığı belirtildi. Öte yandan, konferansta sera gazı azaltım hedefleri, uyum politikaları, iklim finansmanı, kayıp zarar mekanizmaları ve karbon piyasalarının kurallarının belirlendiği oturumlar düzenlendiği ve Paris Anlaşması'nın uygulanmasına ilişkin kuralların da COP toplantılarında şekillendiği kaydedildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (AA) TÜRKİYE, 2009 YILINDA KYOTO PROTOKOLÜ'NE KATILDI Açıklamaya göre, Türkiye, 21 Mart 1994 tarihinde yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne 4 Mayıs 2004'te taraf oldu, 2009 yılında Kyoto Protokolü'ne katıldı. Türkiye, Paris İklim Anlaşması'nı ise 22 Nisan 2016'da New York'ta düzenlenen Yüksek Düzeyli İmza Töreni'nde 175 ülke temsilcisiyle birlikte imzaladı. Genel hedefi küresel ortalama sıcaklık artışını, sanayileşme öncesi döneme göre 2 derecenin altında tutmak ve mümkünse 1,5 derece ile sınırlamak olan Paris Anlaşması, iklim değişikliği konusunda yasal olarak bağlayıcı bir uluslararası anlaşma oldu. Beş yıllık bir döngü üzerine kurulu olan Paris Anlaşması için ülkeler, 5 yılda bir Ulusal Katkı Beyanlarını (NDC) sunmakla yükümlü. 2053 NET SIFIR EMİSYON HEDEFİ VE İKLİM ŞURASI Başkan Erdoğan tarafından 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi'nin açıklanmasının ardından Türkiye'nin uzun dönemli yol haritasının yapı taşlarını tüm paydaşlarla belirlemek amacıyla ülkenin ilk İklim Şurası, 21-25 Şubat 2022 tarihleri arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirildi.