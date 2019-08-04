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Hata yapma şansımız yok

de hata yapmak istemediklerini söyleyen , “’e kadar vaktimiz var. 2 ya da 3 bölgeye takviye olacak” dedi.

Hata yapma şansımız yok
Başkanı , de hata yapmak istemediklerini maddi olanaklar dahilinde en iyi isimleri kadrolarına katmak istediklerini söyledi. Orman, "Ligin başlamasıyla transferler bitmez. 'e kadar vaktimiz var. 2-3 mevkiye oyuncu almak istiyoruz. Belli bölgeler var. Sol stoper almak istiyoruz. Belki bir de sol bek alacağız. Ondan sonrasına da bakacağız. Belki ilerideki 3'lüye de bir takviye yaparız" şeklinde konuştu.

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