Hata yapma şansımız yok

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, transferde hata yapmak istemediklerini maddi olanaklar dahilinde en iyi isimleri kadrolarına katmak istediklerini söyledi. Orman, "Ligin başlamasıyla transferler bitmez. Eylül'e kadar vaktimiz var. 2-3 mevkiye oyuncu almak istiyoruz. Belli bölgeler var. Sol stoper almak istiyoruz. Belki bir de sol bek alacağız. Ondan sonrasına da bakacağız. Belki ilerideki 3'lüye de bir takviye yaparız" şeklinde konuştu.
- Spor
- 04.08.2019
- Gazete
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